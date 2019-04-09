Зеленский больше не будет сдавать анализы - представитель штаба

Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедуры, заявили в штабе.

“Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедуры. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы - пусть они выясняют”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК «Олимпийский» сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. В штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК «Олимпийский» и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию.

5 апреля утром Зеленский сдал на анализы кровь в частной лаборатории «Евролаб», Порошенко сдал кровь, мочу и волосы в медицинском центре НСК «Олимпийский».