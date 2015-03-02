Рада одобрила законопроект по защите прав инвесторов

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 народных депутатов из 283 зарегистрированных в сессионном зале.

Целью законопроекта является дерегуляция хозяйственной деятельности акционерных обществ и внедрение высоких требований для публичных акционерных обществ, акции которых включены в биржевой реестр, сказано в пояснительной записке.

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Предполагается повысить уровень защиты прав инвесторов, в частности, через введение производного иска, введение ответственности должностных лиц хозяйственных обществ в случае причинения вреда обществу их неправомерными действиями, а также введение института “независимых директоров”, которые будут представлять интересы миноритарных акционеров в публичных акционерных обществах.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установления порядка признания сделки, совершенной лицом, недействительной и возврата прибыли, полученной по результатам такой сделки.

Также законопроект предусматривает создание условий для перехода квази-публичных акционерных обществ в частную форму.

Проектом закона регламентируется установление детального регулирования сделок с заинтересованностью, которое будет учитывать интересы всех акционеров.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус ранее отмечал, что принятие закона о защите прав инвесторов является очень важным для инвестиционной привлекательности Украины, поскольку на данный момент незащищенность прав инвесторов – одна из основных причин, наряду с военными действиями, отсутствия притока иностранного капитала в страну.