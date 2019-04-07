Пограничники подтвердили недопуск члена союза венгров Румынии в Украину

В ГПСУ отметили, что выполняли поручение "одного из правоохранительных органов Украины".

Государственная пограничная служба Украины не пустила в Украину члена Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена из-за поручения украинских правоохранителей.

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Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна. В частности, Келемена не пустили в Украину на пункте пропуска «Тиса» на Закарпатье.

Слободян отметил, что пограничники выполняли поручение «одного из правоохранительных органов Украины о запрете ему во въезде».

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп в связи с запретом на въезд в Украину руководителю Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену.

Политик направлялся в Украину на празднование 30-летия венгерской организации «Общество венгерской культуры Закарпатья».

Хунор Келемен – румынский политик и писатель венгерского происхождения. С 2000-го года является членом Палаты депутатов от Демократического союза венгров.

Принимал участие в выборах президента Румынии в 2009-го года, заняв пятое место с 3,83% голосов. В течение трех следующих лет работал министром культуры и национального наследия.