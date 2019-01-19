Украина подтвердила готовность к участию в переговорах в "нормандском формате"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что будущие встречи в "нормандском формате" должны быть сосредоточены на результатах в вопросах безопасности и освобождения украинцев.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом сегодня в Киеве.

"Мы также коснулись вопросов, связанных с функционированием "нормандского формата", и я очень кратко упомянул о том, что мы должны сделать для продвижения ситуации по Донбассу. Мы готовы - и это я сказал Гайко - к встрече в "нормандском формате", но это должны быть встречи, ориентированные на результат", - заявил Климкин.

По его словам, участники встреч должны фокусироваться на ситуации по безопасности на Донбассе, на безопасности и свободе навигации в Керченском проливе и Азовском море, а также освобождении украинских политических заключенных и заложников.

"Я очень благодарен Гайко... что поднял вопрос на переговорах с российской стороной и давил по поводу освобождения наших моряков, по поводу освобождения политических заключенных, и эта тема будет оставаться одной из ключевых в дискуссии наших партнеров с российской стороной", - заявил Климкин.