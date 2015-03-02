ОБСЕ хочет знать, куда именно стороны отвели тяжелое вооружение

Об этом сообщает пресс-служба мониторинговой миссии ОБСЕ на своей странице в Facebook.

В частности, в сообщении отмечается, что СММ ОБСЕ наблюдает за перемещением тяжелого вооружения от линии разграничения определенных позиций в соответствии с Минскими соглашениями.

При этом сказано, что миссия не имеет возможности подтвердить отвод указанного вооружения.

"Для того, чтобы специальная мониторинговая миссия могла подтвердить вывод вооружения, мы должны иметь базисную информацию относительно того, где в настоящее время расположено вооружение, какими путями оно будет отведено и в каком месте это вооружение в итоге будет расположено", - говорится в сообщении.

Кроме того, ОБСЕ требует полного и неограниченного доступа к текущим местам размещения тяжелого вооружения.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко сообщил, что террористы с целью введения в заблуждение представителей мониторинговой миссии ОБСЕ перемещают военную технику днем от линии разграничения в тыловые районы, а в ночное время - в обратном направлении.