Во все тяжкие: перетягивание электоральных канатов перед вторым туром

После подсчета большинства электронных протоколов Центральной избирательной комиссией, сенсаций не произошло – как и в первые часы после закрытия избирательных участков, победу с большим отрывом удержал шоумен Владимир Зеленский, набравший более 30% голосов избирателей в свою поддержку. Второе место (а вместе с ним – и право выхода во второй тур) получил действующий президент Петр Порошенко, который почти вдвое уступает своему визави, получив 15,95% голосов.

В социальных сетях сторонники серебряного призера первого тура выборов набросились с оскорблениями в адрес симпатиков лидера гонки – те не остались в долгу; общему накалу страстей поспособствовала и агрессивно-пренебрежительная риторика в адрес избирателей оппонента некоторых высокопоставленных сторонников действующего гаранта Конституции.

В течение двух суток так же разворачивалась интрига вокруг возможных публичных дебатов двух кандидатов-финалистов избирательной кампании, разрешившаяся буквально в ночь на четверг.

Текущая избирательная кампания стала самой зрелищной за всю историю Украины. Вынося за скобки элемент шоу в предвыборной борьбе и пикирования избирателей в Фейсбуке, УНИАН попытался проанализировать, какие расклады по перетеканию электората от проигравших выборы и оставшихся за бортом второго тура кандидатов к лидерам возможны и какими методами для привлечения новых сторонников могут воспользоваться финалисты текущих выборов.

Резерв Порошенко на нуле

Результаты первого тура президентских выборов многих повергли в шок – ранее далекий от политики шоумен Зеленский почти в два раза обходит действующего президента, опытного политика Порошенко. Все дело в том, что команда последнего, бросив все силы на борьбу с главным врагом – Юлией Тимошенко, дабы не допустить ее выхода во второй тур голосования – высокомерно игнорировала растущие рейтинги «комика», успокаивая себя тем, что ядро его электората – якобы, молодежь – крайне редко ходит на выборы. И хотя Тимошенко «отцепить» удалось, и Порошенко во второй тур вышел, его команда просчиталась. Поскольку выиграть выборы у оппонента, от которого отстаешь с двукратным отрывом, почти нереально.

«Разрыв можно преодолеть, если он меньше 7% - это критический потолок. Для штабистов Порошенко стал ударом такой высокий процент у Зеленского – они рассчитывали на 24-25% и на 20% для Порошенко. Но разрыв более чем в 14 процентов, особенно в украинских реалиях, является неподъемным», - отмечает политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.

По его словам, сейчас президенту не поможет даже админресурс, поскольку, с учетом результатов первого тура и предварявших его социологических исследований, моделировавших второй тур «Порошенко против Зеленского», закамуфлировать масштабную фальсификацию перед западными партнерами не получится.

Директор программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Юрий Романенко также убежден, что при существующем отрыве Зеленского от Порошенко, выиграть выборы честным путем последнему вряд ли удастся. «Разрыв позволяет говорить о том, что Зеленский может выиграть выборы с соотношением 70/30 или 60/35, потому как вся социология показывает, что антирейтинг Порошенко близок к 50%, еще 25% украинцев относятся к нему больше негативно, чем позитивно. Итого, мы получаем около 75 процентов тех, кто его практически ненавидит… В регионах команда Порошенко ориентировалась на союз с местными руководителями, к примеру, Трухановым или Кернесом, но эта схема не сработала. У Петра Алексеевича уже не осталось электоральных резервов, тем более, что он сам усугубил свою ситуацию тем, что обзывал инакомыслящих. На данный момент, Порошенко может мобилизировать, разве что, +10%. Все «сетки» могут дать ему еще около 5%. Но в целом это равно нынешнему результату Зеленского. И потому теперь, чтобы добрать голоса, Порошенко нужно будет найти общий язык как раз с теми, кого он ранее оскорбил», - говорит Романенко.

По словам политолога, председателя правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, положение Порошенко усугубляется еще и тем, что никто из проигравших в первом туре кандидатов публично не окажет ему поддержки. По его словам, те избиратели, которые в первом туре голосовали не столько «за» Тимошенко, Гриценко и Бойко, сколько «против» Порошенко, из-за отсутствия альтернативы, вероятнее всего, отдадут свои голоса за Зеленского. «Для Зеленского сейчас главное – поддержать и усилить те протестные настроения, которые продемонстрировали избиратели в первом туре, чтобы присоединить к себе тех, чьи голоса были отданы за других кандидатов», - считает Фесенко.

Дебаты – не главное

Эксперты убеждены, что сейчас задачей №1 для штаба Порошенко является создание помех для роста заоблачного рейтинга Зеленского. С этой целью, по словам Фесенко, команда Порошенко, чтобы убедить украинцев в неопытности и несостоятельности Зеленского как политика, и настаивала столь категорично на проведении публичных дебатов.

Однако проблема в том, что в штабе Порошенко существует иллюзия, что дебаты – разговоры вместо реальных действий – перетянут голоса избирателей в его пользу. А эксперты же считают, что дебаты не смогут произвести особого впечатления на электорат, уставший от пустых и несбывшихся обещаний о «жити по-новому».

Еще вчера утром политологи рассуждали, что, даже если Зеленский проигнорирует дебаты, он просто повторит выходку Порошенко образца 2014 года, когда нынешний президент отказался от дебатов с Юлией Тимошенко. Однако команда Зе выступила на опережение – 3 апреля Зеленский сам вызвал Петра Порошенко на дебаты, предложив несколько условий, ключевые из которых: провести встречу максимально публично, на НСК «Олимпийский», и, дабы ответить на распространяемые пропрезидентскими ЛОМами слухи, что в ночь голосования в первом туре Зеленский якобы находился под действием каких-то препаратов, перед дебатами каждый из кандидатов должен обязательно пройти медицинское обследование и доказать, что не является ни алкоголиком, ни наркоманом.

Порошенко, выдержав благоразумную паузу, ответил своему визави – «Стадион, так стадион». При этом, от греха подальше, проигнорировав требование оппонента сдать анализы на алкоголь и наркотики.

Управляющий партнер маркетингового агентства Filberry Алексей Филановский убежден: единственно верным для Порошенко сейчас может стать работа над ошибками, в частности, решение кадровых вопросов. «Если он в 2014 году начинал как реформатор и имел большую поддержку населения, то уже после 2016 года его поддержка в обществе существенно уменьшалась. Он не реализовал того, что обещал на Майдане… Реформ нет, есть откат по расследованию деклараций чиновников, существуют проблемы с судебной реформой, работой прокуратуры (которую возглавляет кум Порошенко), расследованием преступлений Майдана – именно теми вещами, которые находятся в подчинении президента. И, чтобы победить, Петру Алексеевичу нужно показать, что он понимает: его политика трех последних лет не понравилась гражданам, и как-то доказать, что он действительно может вести ее по-другому», - говорит Филановский.

Правда, здесь штаб Зеленского уже начал действовать на опережение. Так, экс-министр финансов Александр Данилюк, который входит в команду Зеленского, уже заявил, что в случае победы, новый глава государства планирует реально провести те реформы, которые команда Порошенко только имитировала – начать судебную реформу, перезапустить антикоррупционные органы и работать над отменой давления правоохранителей на бизнес. «Посадки», обещают в штабе Зеленского, скоро будут.

Чтобы переломить ситуацию, по словам Филановского, Порошенко необходимо в ближайшее время представить новую реформаторскую команду технократов - по типу тех, с которыми он начинал в первые годы своего президентства, и убрать с руководящих (и хлебных) постов одиозных представителей своего нынешнего коррумпированного окружения. И, если сейчас президент анонсирует приход таких людей (и отлучение от государственной кормушки старых друзей), а эти люди подтвердят, что готовы засучить рукава и работать – это может усилить поддержку избирателями Петра Порошенко.

Зеленскому же, по словам политтехнолога Тараса Загороднего, сейчас не нужно делать ничего особенного, чтобы сохранять существующее преимущество. Разве что – представить свою команду. Ведь Петру Порошенко – особенно, после скандалов с разворовыванием армии и последних расследований журналистов о воровстве в энергетике людьми действующего президента – избиратели просто не верят.

Запасные планы

Вместе с тем, эксперты полагают, что для изменения ситуации команда Порошенко будет готова идти на самые радикальные меры.

К примеру, говорит Олег Постернак, Банковая может попытаться запустить механизм возвращения в бюллетень графы «против всех». «Такая графа может стать барьером для электорального роста Зеленского», - отмечает эксперт.

А самое неприятное, что, например, для закрепления Порошенко в амплуа матерого главнокомандующего, может использоваться и обострение на фронте. Этот сценарий выглядит самым пугающим.

К счастью, эксперты сходятся во мнении, что сегодня от такого развития событий на Банковой отказались. Зато на полном серьезе обсуждается вариант… оперативного старта внесений изменений в Конституцию для обесценивания должности президента. «В парламенте сейчас нет противников идеи парламентской республики… «Народный фронт» - не против, у «Батькивщины» - это программная установка, а «Оппоблок» ранее публично высказывался в поддержку такого сценария. И если все депутаты будут понимать, что Порошенко не сможет победить Зеленского, то большая часть БПП также согласится на изменение формы государственного управления с парламентско-президентской республики на чисто парламентскую, благодаря чему должность президента может превратиться в церемониальную по типу того, как это применимо в Великобритании к Елизавете ІІ», - считает Постернак.

Будет ли использоваться такой сценарий? Станет понятно, если в ближайшее время в парламент будут внесены соответствующие законопроекты. В таком случае реформа, тем не менее, не сможет быть завершена действующим парламентом (если следовать букве Конституции), и это дополнительно поднимет ставки на осенних парламентских выборах. Еще, конечно, столь радикальный подход потребует одобрения Конституционного суда, но учитывая, как форсировались изменения курса на ЕС и НАТО (и отменялась уголовная статья о незаконном происхождении средств чиновников), рычаги воздействия на КС у сегодняшней власти есть.

…В любом случае, ждать осталось недолго.

Анастасия Заремба