В центре Москвы начали собираться участники шествия памяти Немцова

Об этом сообщает ТАСС.

Многие участники акции держат портреты Немцова, также раздаются маленькие флаги России с траурными ленточками. Обстановка спокойная.

Полиция приняла усиленные меры безопасности в районе станции метро "Китай-Город" и по маршруту шествия. Усиленные полицейские наряды выставлены по периметру Славянской площади. Участники акции должны пройти осмотр через рамки металлоискателей. Сотрудники полиции перекрыли движение по маршруту траурного марша.

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Власти согласовали шествие численностью до 50 тыс. человек. Оно пройдет от Китайгородского проезда по Москворецкой набережной, Большому Москворецкому мосту, закончится на Малом Москворецком мосту.