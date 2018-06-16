Жертвы режимов

По странному стечению обстоятельств, вечером в пятницу и в ночь с пятницы на субботу информпространство России и Украины всколыхнуло две смерти. В центре Москвы был расстрелян российский оппозиционер Борис Немцов. В Киеве покончил жизнь самоубийством экс-регионал Михаил Чечетов.

Версии отбеливания Путина

Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами во время вечерней прогулки. В Следственном комитете РФ подчеркивают, что это преступление было тщательно спланировано. «Организаторы и исполнители этого преступления были осведомлены о предполагаемом маршруте», - говорится в сообщении СК РФ.

Следствие рассматривает несколько версий убийства оппозиционного политика. «На сегодняшний момент следствие рассматривает несколько версий: убийство как провокация для дестабилизации политической обстановки в стране, и фигура Немцова могла стать своеобразной сакральной жертвой для тех, кто не гнушается никакими методами для достижения своих политических целей. Тщательно отрабатывается также и версия, связанная с исламско-экстремистским следом. Дело в том, что у следствия есть сведения о том, что Немцов получал угрозы в связи с его позицией относительно расстрела журналистов редакции журнала «Шарли Эбдо» в Париже. Кроме того, проверяется версия, связанная с внутриукраинскими событиями», - сказано в сообщении Следственного комитета.

Кроме того, рассматриваются «версии, связанные с коммерческой деятельностью Немцова и личной неприязнью к нему, а также и другие бытовые версии». Недовольства властей оппозиционной политической деятельностью убитого среди названных версий нет.

Несмотря на то, что никто прямо не называет реального виновника этого убийства – президента России Владимира Путина, тот факт, что хозяин Кремля имеет непосредственное отношение к смерти Бориса Немцова, не вызывает сомнений. На такие мысли, во-первых, наталкивает поведение российского руководства, которое, устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, всячески пытается убедить мировое сообщество в невыгодности такого убийства для власти. «При всем уважении к памяти Бориса Немцова, в политическом плане он не представлял какой-либо угрозы, имеется в виду, разумеется, политической, для действующего руководства России и для Владимира Путина. Если мы сопоставим уровень популярности, рейтинги Путина, правительства в целом и так далее, то в целом Борис Немцов был чуть более чем среднестатистический гражданин», - сказал пресс-секретарь Путина.

Более того, в Кремле считают убийство Немцова провокацией, направленной против Владимира Путина. «На фоне различных, скажем так, мероприятий, которые планирует оппозиция в ближайшие дни, на фоне в целом весьма такой эмоциональной, насыщенной обстановки, которую мы имеем в связи с событиями в Украине. Конечно, это вполне может выглядеть как провокация...», — заявил Песков.

Не первая жертва

С одной стороны, с рядом озвученных тезисов трудно не согласиться. Учитывая, что, по последним данным социологических опросов, президента России Владимира Путина поддерживает более 85% граждан, вряд ли Борис Немцов выглядел серьезной угрозой в вопросе консолидации вокруг себя оппозиционно настроенных по отношению к действующей власти россиян, количество которых, действительно, ничтожно мало. Но, если пристально взглянуть на векторы, которые сейчас раскручивает российская пропаганда, «не все так однозначно». «Посмотрите, первое, что отрабатывает пропагандистская машина РФ – никчемность фигуры Немцова, мол, для власти не было никакого смысла его убивать. Второй вектор – перевод «стрелок» на оппозицию. Мол, это всего лишь внутриоппозиционные разборки. Третий вектор – личная жизнь, четвертый – связь Немцова с украинскими олигархами… Но, как бы там ни было, Москва всеми этими векторами качает одну тему, что Путину смерть Немцова не выгодна», - рассказал УНИАН политтехнолог Андрей Золотарев.

С другой стороны, смерть Бориса Немцова – далеко не первая в списке «не выгодных» Владимиру Путину. В этот список, так или иначе, можно вписать массу как дерзких убийств, так и просто странных смертей. К таковым, в частности, можно отнести убийство в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге российского политика Галины Старовойтовой, которая в 90-х всячески пыталась не допустить попадания бывших сотрудников КГБ, таких как Путин, на высокие государственные должности. Аналогично была убита и журналист Анна Политковская - автор документальных книг о преступлениях против человечности, которые совершала армия России в Чечне при Путине. В странных авиакатастрофах погибли журналист Артем Боровик, который разоблачал финансовые махинации Путина и семьи Ельцина, а также политический конкурент нынешнего президента России Александр Лебедь. Российский политик Валерия Новодворская, активно критикующая хозяина Кремля, скончалась в больнице от «инфекционно-токсического шока», а бухгалтер и аудитор Сергей Магнитский, который предал огласке коррупционные преступления Кремля, скончался в больнице следственного изолятора. Бывшего сотрудника ФСБ, написавшего статью о том, что Путин – педофил, Александра Литвиненко, отравили радиоактивным Полонием-210 за границей. Так же за рубежом произошло странное самоубийство бизнесмена и политика Бориса Березовского, который мало того, что вывел Владимира Путина на политическую орбиту, но и был соучастником многих схем будущего президента России на заре его карьеры.

«Провокаторы» мертвы, убийцы не найдены

Любопытно, что каждый раз сам Путин или чиновники его администрации поясняли российскому и мировому сообществу, почему каждая такая смерть не выгодна Путину, а также намекали (или говорили прямо), что это – провокация против хозяина Кремля. Но, в результате, субъекты «провокаций» мертвы, их убийцы не найдены, а Владимир Путин уже много лет прекрасно чувствует себя в своем кресле. И вовсе не выглядит жертвой.

Во всех этих случаях правдиво одно – сам Путин не нажимал на курок. Но именно он выстроил в России такой режим и такую атмосферу, которая приводит к подобным смертям. «Авторитарный режим, движимый страхом, выстраивает такую систему общества, которой движет психоз и неистовство. Рано или поздно это приводит к тому, что сторонники такого режима переходят некую грань и начинают сами искать врага. В таком же состоянии находятся и силовые органы, которые ищут врагов, чтобы выслужиться», - считает политолог Тарас Загородний.

По его словам, если следовать этой логике, Немцов стал «той жертвой, которая была на поверхности и была в прямой досягаемости». Более того, рассуждать о том, выгодна или не выгодна Владимиру Путину смерть Бориса Немцова – бессмысленно. «Важно не кто делает, а кому приписывают», - считает политолог.

Такого мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пионтковский. «Мы не знаем мотивов преступления. Возможно, оно связано с какими-то разборками и дискуссиями внутри самого высшего эшелона власти, внутри самого окружения Путина. Я вовсе не исключаю, что мог отдать приказ об уничтожении Немцова лично Путин, он достаточно отдавал таких приказов, но не исключено, что какие-то люди из его ближайшего окружения, желающие подтолкнуть его к еще большей волне репрессий и большей эскалации конфликта в Украине», - рассказал он УНИАН.

По его мнению, в любом случае «это совершили очень влиятельные люди»: «Это демонстративное убийство в двух шагах от Кремля, где, во-первых, все утыкано видеокамерами, где круглосуточно дежурят подразделения федеральной службы охраны, которые немедленно должны были отреагировать на выстрелы. То есть, это совершено людьми абсолютно уверенными в своей безопасности. Следовательно, эти люди принадлежат к высшему кругу власти, и какие у них были намерения, и какие процессы они хотели запустить этим убийством, пока мы можем только гадать».

В свою очередь, Тарас Загородний уверен, что из всех оппозиционных деятелей Российской Федерации Немцов был выбран не случайно. «В отличие от остальных российских оппозиционеров, он реально имел опыт государственного управления. Более того, он, в свое время, был одним из потенциальных преемников Ельцина, поэтому, даже при наличии слабой оппозиции, Немцов был одним из кандидатов на замену Путину, одним из претендентов на пост президента в послепутинский период», - отмечает политолог.

По его мнению, теперь в зоне риска оказались сопредседатель РПР-ПАРНАС Михаил Касьянов, который также имеет опыт государственного управления (возглавлял правительство РФ с 2000 по 2004 гг), а также Владимир Милов, который, в свое время, побывал в должности вице-премьера и занимался нефтегазовыми вопросами.

В свою очередь, политтехнолог Андрей Золотарев отмечает, что «не дал бы ломаного гроша» за безопасность Гарри Каспарова, Виктора Шендеровича или Ксении Собчак. «Это что касается России. Что же касается Украины, то смерть Немцова – сигнал, который не сулит нам ничего хорошего. Сейчас война поставлена на паузу, но нас ждет горячая весна и лето. И одному Путину ведомо, насколько масштабно и серьезно будет развиваться ситуация», - сказал он УНИАН.

Украинский фактор

«Думаю, что принципиально эта ужасная смерть ничего для Украины не изменит, но она подтверждает выводы, что в Украине нет иного выбора и пути, чем остановить Россию», - заявил УНИАН украинский дипломат, генеральный консул Украины в Эдинбурге (2006—2008) и Стамбуле (2010—2014) Богдан Яременко .

По его словам, Россия будет продолжать дестабилизацию ситуации в Украине безотносительно к тому, сколько еще российских оппозиционеров погибнут. «Не хочется сглазить, но очевидно, что в России события не могут сейчас происходить иначе. Дело в том, что цель, ради которой Россия развязала войну в Украине, не достигнута, а причины не устранены. Поэтому, конечно, Россия будет продолжать - или террористическими атаками или нагнетанием на линии фронта - давление на Украину. И для украинцев есть только один выход - остановить Путина», - подчеркнул он.

Запад же, по мнению дипломата, получил еще один небольшой дополнительный рычаг, которым можно пытаться давить на Россию, требуя результатов расследования убийства. «Но, думаю, что уже просто ничего не существует, чтобы повредило репутации Путина на Западе. Фашизация России подразумевает полную централизацию мышления и всего остального. Комментирование одной из версий убийства оппозиционера, озвученной российскими следователями, в которой они связывают гибель Немцова с «внутриукраинскими событиями», уже лишены всякого смысла. Россия живет в параллельной реальности и эта реакция очень удручающая, опасная и трагическая», - подытожил он.

Чечетов – опасный свидетель

Менее значимой в мировом масштабе выглядит смерть украинского политика, экс-регионала Михаила Чечетова, который только в понедельник, 23 февраля, был освобожден под залог в почти 5 млн гривен. Тем не менее, во внутренних украинских реалиях она выглядит не менее резонансной. «Михаил Чечетов еще в 2005 году показал, что он пойдет на сотрудничество с правоохранительными органами и даст любые показания. Учитывая, что Чечетов стоял у истоков приватизации и был свидетелем многих сделок, в которых фигурировали большие деньги, не исключено доведение до самоубийства», - считает политолог Тарас Загородний.

Действительно, экс-глава Фонда государственного имущества Михаил Чечетов в 2005 году предоставил следствию много ценной информации относительно политики приватизации во времена президентства Леонида Кучмы. 10 лет назад явка с повинной Чечетова касалась приватизационного эпизода - попыток окружения бывшего главы Администрации президента Виктора Медведчука произвести отчуждение в пользу ООО «Футбольный клуб «Динамо Киев» государственных дач в Пуще-Водице. Через некоторое время Михаил Чечетов также дал показания относительно процесса приватизации «Криворожстали» и «Никопольского ферросплавного завода». В тех документах фигурировали фамилии зятя президента Кучмы Виктора Пинчука, а также бывших бизнес-партнеров Рината Ахметова и Сергея Таруты. Кроме того, в вопросе приватизации «Павлоградуголь» фигурировала и личность Виктора Януковича.

Также в объяснениях следователям можно найти и фамилию бывшего председателя Луганской ОГА Александра Ефремова, который давил на Чечетова с требованием увеличить долю частного инвестора в ходе приватизации «Северодонецкого объединения «Азов» до 60% с 40%. Тогда это предложение Ефремова поддержал Леонид Кучма.

Все это могло бы выглядеть притянутым за уши, если бы полгода назад, летом 2014 года, не была найдена застреленной из ружья Валентина Семенюк-Самсоненко, которая также занимала должность главы Фонда госимущества.

«Нынешней власти в Украине Чечетов был нужен в качестве свидетеля. Он знал всю подгородную приватизации как экс-глава ФГИ, а, как «дирижер», знал закулисье украинской политики, - отметил политтехнолог Андрей Золотарев. – Очевидно, что он был слабым звеном у «регионалов». Он его свидетельств могли быть проблемы у тех, кто мог бы пострадать в результате реприватизации или дел, связанных с Майданом».

По мнению Золотарева, в случае с Чечетовым речь, действительно, может идти о доведении до самоубийства. «В 2005 году он многих держал в напряжении… Но, после смерти таких людей как Георгий Кирпа, Юрий Кравченко, Валентина Семенюк-Самсоненко, которые были связующим звеном между хозяевами бизнеса и политики и исполнителями, многие влиятельные люди ставят жирные точки на многих вопросах. Так и с Чечетовым. Он ушел очень вовремя для многих, так как мог подставить весьма предметно. Это и стало решающим фактором его последнего полета», - подытожил политтехнолог.

В свою очередь, политтехнолог Тара Березовец написал на своей странице в одной из социальных сетей: «Смерть Чечетова может стать только первой в череде смертей других бывших регионалов. Убирают концы».

…Таким образом, и в Украине, и в России представители оппозиции не могут чувствовать себя в безопасности. Но, если в Украине это связано с тем, что гидра режима Януковича, ставшая ныне оппозицией, пожирает сама себя, то в России, с ужасающим градусом агрессивности общества, может начаться настоящая «охота на ведьм».

Константин Гончаров, Татьяна Урбанская