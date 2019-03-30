Вдова Маккейна будет наблюдателем на президентских выборах в Украине
В Киев прибыла вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн, которая в составе миссии Международного республиканского института будет наблюдателем на президентских выборах.
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Об этом она написала в Twitter.
"Я не знаю лучшего способа почтить память своего мужа, чем демонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, о которой он так глубоко заботился", - написала Маккейн.
Она отметила, что гордится быть в составе миссии наблюдателей за выборами от IRIGlobal (Международный республиканский институт развития свободы и демократии в мире).
"Джон был горячим сторонником украинского народа и его свободы. Он назвал свой визит (в Украину) во время Евромайдана "одним из самых дорогих опытов, который когда-либо имел", - добавила Маккейн.
Маккейн вместе с Даниэлем Твинингом будет возглавлять миссию.
Справка УНИАН. Маккейн умер 25 августа 2018 года в результате онкологического заболевания.
Маккейн активно отстаивал интересы Украины во время и после Революции достоинства и поддерживал стремление украинцев жить в демократическом государстве. Украинские высокопоставленные лица за последовательную поддержку нашей страны называли Маккейна "настоящим другом" и "героем Украины".
I can think of no better way to honor my husband's legacy than to demonstrate continued support for freedom in the country my husband cared for so deeply. I am proud to be part of the @IRIGlobal Ukraine election observation mission. https://t.co/wjqguQlEoh— Cindy McCain (@cindymccain) March 28, 2019