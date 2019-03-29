"Покушение" на Билецкого: СБУ начала проверку и ищет лидера "Нацкорпуса"

Как сообщили в СБУ, силовики не могут связаться с Билецким.

Служба безопасности Украины начала проверку по опубликованному в СМИ заявлению заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, который заявил о попытках сделать провокации и взорвать или сделать имитацию подрыва автобуса, на котором ездит депутат Андрей Билецкий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

«С целью полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, изложенных в заявлении С.Кривоноса, Служба безопасности Украины предложила народному депутату Украины Андрею Билецкому предоставить объяснения относительно обнародованной в СМИ информации», - сообщили в ведомстве.

В то же время, как рассказал руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов в эфире телеканала "112 Украина", силовики не могут связаться с Билецким относительно информации об имитации подрыва его автобуса.

"В рамках проверки именно сейчас лучшие специалисты СБУ, руководящего состава, осуществляют опрос Сергея Кривоноса, в том числе, письменное документирование заявления. Также с целью полного всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, изложенных в заявлении, СБУ предложила нардепу Украины Андрей Билецкому предоставить объяснения относительно обнародованной в СМИ информации", - уточнил Гуськов.

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Однако, по его словам, все попытки силовиков связаться с Билецким пока не увенчались успехом.

"На телефонные звонки он не отвечает, к сожалению, на СМС тоже. СБУ публично обращается к Андрея Билецкому предоставить необходимые объяснения в рамках заявления Сергея Кривоноса", – сказал чиновник.

Он также подчеркнул, что СБУ не следит ни за Билецким, ни за другими гражданами Украины.

"Только в рамках соответствующих уголовных производств и КПК. Поэтому у нас нет полномочий и такой потребности, определенной законом", – констатировал Гуськов.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Служба безопасности Украины обратилась в ГБР с просьбой открыть производство в связи с заявлением народного депутата Андрея Билецкого о якобы готовящемся уничтожении лидеров партии "Национальный корпус".

«Служба безопасности Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации. Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий позволяет манипулировать собой», - говорится в сообщении спецслужбы.

«Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов», - заявили в СБУ.

Согласно сообщениям СМИ, Билецкий заявил, что заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко якобы по приказу президента Петра Порошенко готовит убийства лидеров «Нацкорпуса» и «Национальных дружин». По словам депутата, «заказ» уже поступил через посредников в криминальные круги Днепропетровской области.