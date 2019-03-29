Эксперт рассказал, как Порошенко пытается узаконить капитуляцию Украины перед Путиным

Президент Украины по факту признает, что граждане его страны не способны победить агрессора, полагает эксперт.

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе является попыткой президента Петра Порошенко узаконить капитуляцию Украины перед главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Минский процесс — это имитация процесса, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

По его словам, с одной стороны, есть билборды Порошенко "Геть від Москви! " и активная боевая риторика против Путина, а с другой — по факту он признает, что украинцы не способны победить агрессора.

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"Если говорить о минском процессе, то это — имитация процесса. Более того, это попытка Порошенко мягко узаконить капитуляцию перед Путиным и признание того, что страна, которой он руководит, победить Путина не может… ", — отметил собеседник.

Гайдай подчеркнул, что украинская нация состоится только тогда, когда украинцы будут способны побеждать врага на поле боя, и когда будут не миротворцев звать, а наши войска будут способны выйти на границу и взять ее под контроль.

"Что касается заявлений некоторых кандидатов в президенты о том, что необходимо переходить к будапештскому формату (США, Великобританию, РФ, Украина — Ред.) переговоров, то, как направление, куда должна двигаться дипломатия, он мне больше нравится", — сказал политтехнолог.

"Я согласен с тем, что нужно привлечь к ответу подписантов Будапештского меморандума, потому что они явно нарушили договоренности, Россия в том числе", — добавил эксперт.

Напомним, 16 марта 2014-го в Крыму под присмотром военных России прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за "присоединение" к РФ. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.

На востоке Украины в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. Власти России поддерживают террористов, но не признают, что пошла на агрессию против Украины. Позже в столице Беларуси Минске были подписаны Минские соглашения.