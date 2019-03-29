Россия пригласила Климкина в Москву - СМИ

В РФ утверждают, что приглашение украинской стороне было направлено "заблаговременно, в начале марта".

Российская Федерация якобы направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве.

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Об этом сообщил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, пишет ТАСС.

"Российская Федерация официально направила в МИД Украины приглашение Сергея Лаврова министру иностранных дел Климкину (Павел Климкин - глава МИД Украины) принять участие в заседании Совета министров иностранных дел. Реакции на это приглашение нет", - утверждает российский постпред.

Грозов сказал, что приглашение украинской стороне было направлено "заблаговременно, в начале марта". "Мы направили приглашение всем министрам иностранных дел СНГ", - заявил постпред России.

Ранее в МИД Украины заявили, что наша страна фактически завершила выход из СНГ.