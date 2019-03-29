Дело Курченко и окружение президента. Предвыборный удар

В четверг, 28 марта, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил о завершении Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ расследования дела бизнесмена-беглеца Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина. В частности, он перечислил, совершение каких именно преступлений вменяется Курченко, а также отметил, что в ходе расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений были установлены другие лица, которые принимали в них участие.

«На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе должностным лицам (из них 12 высших должностных лиц Министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний). Из тех лиц, которым сообщено о подозрении, в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 лица определениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 лиц продолжаются судебные разбирательства», - добавил Луценко.

Казалось бы – никакой зрады. Но сообщив о предъявлении подозрения 98 лицам, генеральный прокурор, похоже, не догадался заранее проверить фамилии этих лиц. А список впечатляет.

В СМИ со вчерашнего утра появилась информация о том, что подозрение, среди прочих, получили экс-глава Администрации президента и бывший собственник медиа-группы UMH (Украинского медиа холдинга) Борис Ложкин, заместитель главы АП Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, народный депутат и бывший вице-президент UMH Григорий Шверк, совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU – инвестиционная компания управляющая активами Порошенко).

Их подозревают в организации схемы по отмывании доходов, полученных преступным путем (ст.209 Уголовного кодекса Украины) и содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ст.256 УКУ).

Например, как следует из слитой в медиа информации, в процессе расследования дела Курченко стало известно, что Курченко в декабре 2012 получил согласие бенефициаров UMH – Бориса Ложкина, Петра Порошенко и Григория Шверка – на организацию схемы по отмыванию доходов, а оформлением документов занялся Алексей Филатов. При этом все участники переговоров якобы знали о незаконном происхождении средств, но были в доле, поэтому имели личную заинтересованность».

Кроме прочего, как следует из информации, предоставленной источниками в Генеральной прокуратуре, Ложкин уже в должности главы АП якобы продолжал помогать Курченко. В частности, речь о снятии ареста на корпоративные права UMH, который был наложен после бегства команды Януковича в Россию. Таким образом, государственный «Укрэксимбанк» не смог провести отчуждение активов UMH в рамках погашения кредита, который был выдан компании.

В то же время, Валерии Гонтаревой, а также еще одному руководителю инвесткомпании ICU Константину Стеценку вменяется «содействие преступной организации и содействия в незаконном завладении чужим имуществом» – денежными средствами ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2,069 млрд. гривень путем заключения АО «Брокбизнесбанк» липовых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с «Аграрным фондом» по договорам прямого РЕПО с Национальным банком», - утвеждает издание Forum Daily.

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик подтвердил УНИАН появившуюся информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению Порошенко. «Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены», - отметил он.

Однако некоторые его коллеги в Генпрокуратуре, видимо, сильно опечалились таким достижениям следствия: после того, как прозвучали громкие фамилии из окружения действующего президента Петра Порошенко, в ведомстве Луценко начали предприниматься экстренные попытки погасить «пожар».

Так, пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган и спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко с разницей в пару минут опубликовали идентичные посты в социальной сети Фейсбук о том, что объявление подозрений Гонтаревой, Ложкину, Стеценко и Филатову было проведено якобы с нарушением законодательства.

«…Так называемое сообщение о подозрении В. Гонтаревой, Б. Ложкину, К. Стеценко, А. Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства… Следовательно, указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК. Правовую оценку действий прокурора Кулика предоставит ГБР», - написали спикеры Генеральной прокуратуры Украины (хотя, как правило, указывать на возможные ошибки прокуроров в процессуальных действиях – прерогатива адвокатов подозреваемых).

В ответ на это Кулик предоставил свое письменное заявление, озвученное в эфире передачи «Право на владу» на канале «1+1» поздним вечером 28 марта: «В связи с противоречивой информацией, которую распространяют мои коллеги из ГПУ, считаю важным сделать следующие заявление: я являюсь прокурором по делу Курченко. Это дело расследовалось 5 лет и объём доказательств преступной деятельности группировки составляет более 3 тысяч томов. Год назад суд дал разрешение на спецрасследование по Курченко, и последнее время группа прокуроров занималась документальным оформлением материалов дела и написанием подозрений причастным лицам в окончательном виде».

По данным Кулика, подозрение лично Курченко состоит из 1360 страниц и включает в себя эпизоды по сговору различных лиц при совершении различных преступлений. «Для того, чтобы направить дело Курченко в суд, необходимо принять процессуальные решения и в отношении его подельников. Как минимум, в четырёх разных эпизодах подельниками Сергея Курченко оказались: Ложкин, Шверк, Филатов, Гонтарева, Стеценко, Злочевский и другие лица. Из них до сегодняшнего дня неохваченными официальными подозрениями оставались граждане Ложкин, Филатов, Шверк, Гонтарева, Стеценко и Злочевский. Утверждаю, что без предъявления им официальных подозрений невозможно было закончить уголовное дело в отношении Сергея Курченко. 96 подозрений из 98, фигурирующим в этом масштабном расследовании, подписывал лично я. Эти документы как вручались лично, так и направлялись подозреваемым на почту», - говорится в заявлении. По его словам, этих фигурантов не вызывали в ГПУ, так как они якобы входят в так называемую «касту неприкасаемых». «Почему не вызвали этих фигурантов в ГПУ для вручения подозрения повестками, а пошли путём отправки документов на почту? – ответ очевиден для граждан Украины. Увы, в нашей стране есть каста «неприкасаемых». Также очевидно, что бы произошло в случае попытки официально установить адреса их фактического проживания для вручения подозрений нарочным. Криминальный процессуальный кодекс разрешает при обстоятельствах, когда место проживания лица не известно, направлять процессуальные документы по месту их регистрации. Я воспользовался этим положением УПК», - отмечается в обращении прокурора Кулика.

Замглавы департамента ГПУ подчеркнул, что эпизоды в отношении упомянутых лиц фактически расследованы, и «следствие по ним может быть в нормальном режиме закончено в течение двух месяцев». «Хочу добавить относительно ремарок некоторых работников пресс-службы ГПУ, касающихся выборов. Никто из фигурантов дела Курченко в настоящий момент не является лицом, которое может повлиять на выборы президента Украины. Если же «влияние на выборы» подразумевает, что в обществе начнут обсуждать окружение гаранта Конституции как шайку негодяев – то это вряд ли можно считать новостью: об этом и так все говорят. Также, по мнению некоторых руководителей органов прокуратуры у меня низкие моральные качества. Но если отказ вступать в ту или иную группировку ГПУ для продажи дел - это низкие моральные устои, то я и не хочу стремиться к их «высоким» показателям», - заявил он. Кулик отметил, что не готов мириться с тем, что спустя пять лет после Революции Достоинства и смены власти в Украине Сергей Курченко продолжает получать прибыль от деятельности холдинга UMH, и, находясь под контролем ФСБ, влияет на информационное пространство Украины. «Для того, чтобы оценить, в чем заключаются подозрения, высунутые мною в адрес указанных лиц, нужно как минимум прочитать текст подозрения, что, судя по всему, вряд ли к данному моменту сделали мои коллеги из ГПУ. В заключение хотел бы добавить: согласно законодательству Украины, в нашей стране не должно быть списков неприкасаемых. Хочу напомнить всем, что именно из-за этого люди выходили на Майдан и ехали добровольцами в АТО», - подчеркнул Константин Кулик.

«И перестаньте человека со следственным стажем более 10 лет пугать делом в ГБР. Это не удавалось даже «moneyhunteram» из НАБУ», - резюмировал Кулик.

Адвокат Павел Богомазов, комментируя ситуацию, отмечает: о том, что подозреваемыми могут быть люди из окружения президента, было известно давно. «К примеру, еще когда Гонтарева не была на государственной службе, а была в компании ICU, которая обслуживала интересы Порошенко и помогала структурам Курченко в обслуживании вывода денег», - отметил он.

По словам адвоката, эта информация была озвучена в суде по Саакашвили еще год назад. Однако тогда прокуроры, которые сотрудничали с Куликом, «закрывали на это глаза и говорили, что это не имеет никакого отношения к делу». В этой связи, по словам адвоката, не исключено, что «повод озвучить эту информацию специально подгадали под выборы».

По мнению общественного деятеля и политика Олеся Дония, все эти события говорят о том, что ГПУ – «исключительно политический орган», действия которого связаны с политическими процессами в стране и политической ориентацией представителей прокуратуры.

«Мы видим, что на наивысшем уровне аппарата чиновников происходит раскол, то есть попытка ориентироваться на разные политические течения. Подчеркну, что не идёт речи о борьбе с коррупцией ни с одной из сторон, а только о политической ориентации. С одной стороны, Кулик, у которого неоднозначный шлейф – очевидно, решил, что у нынешней политической верхушки нет больше гарантий пребывания у власти и пытается заверить свою лояльность к следующей власти, открыв дела по очевидным материалам против нынешнего окружения президента. С другой стороны, высшее руководство ГПУ, которое ещё сохраняет лояльность к президенту и его окружению, сразу эти уголовные производства отменяет», - отметил он.

По словам Дония, действия Кулика выглядят способом выслужиться, так как скандал случился перед самыми выборами, но таким способом, который можно опровергнуть. «Рассылок по почте не было бы, если бы не было материалов – Кулик, при всей его политической заангажированности, не настолько глуп. Независимо от того, кто победит, это пример того, что многие чиновники уже не верят в победу Порошенко. И если он уйдет с поста, то и у его окружения, и у самого Порошенко большие шансы оказаться на скамье подсудимых», - убежден политик.

В целом же, по его мнению, в данном случае можно говорить о том, что «ГПУ, как и новосозданные антикоррупционные органы, не в состоянии бороться с коррупцией».

УНИАН