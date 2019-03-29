Политтехнолог рассказал, как Порошенко подражает Путину

Эксперт полагает, что у украинского и российского лидеров очень много общего.

Известный политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай сравнил действия президента Украины Петра Порошенко и его российского коллеги Владимира Путина и пришел к выводу, что они во многом аналогичны.

Об этом сообщает "Главред".

Читайте такжеВ Кремле прокомментировали вопрос, признает ли Россия итог президентских выборов в Украине

"Если сравнить действия Порошенко и Путина, то они аналогичны. Один говорит о том, что "Путин нападет", а другой – что "США нападут" или "НАТО нападет", поэтому нужно укреплять свою обороноспособность и объединяться вокруг национального лидера – единственного защитника. Если Порошенко говорит, что "все, кто меня критикует, является моими политическими конкурентами – это агенты врага", и таковых уничтожают благодаря фейкам, клевете и активному обмазыванию информационной грязью, то Путин делает то же самое с российской оппозицией. Просто Путин идет на пару лет впереди Порошенко, и он уже многого достиг", - сказал он.

По словам Гайдая, Банковая аналогично с Кремлем ведет борьбу с нелояльными СМИ, пытается пресечь вольнодумство и информацию о политических конкурентах. Пропрезидентские СМИ нередко лгут или подчас искажают информацию, вовлекая граждан страны в некий информационный вакуум.

"Все это в итоге приводит к тому, что люди попадают в информационный вакуум, пузырь собственной реальности, и начинают в эту реальность верить. Это, кстати, один из эффектов, который можно наблюдать среди тех, кто поддерживает Порошенко: они вдруг видят улучшение жизни, которого нет; 144 реформы, которые не были осуществлены; сильнейший патриотизм Порошенко (хотя мне кажется, что он – абсолютный антипатриот, который просто умеет прикрываться лозунгами)", - отмечает политтехнолог.

Гайдай подчеркивает, что еще одно связующее звено между Порошенко и Путиным – это Медведчук. Это бизнес-партнер действующего президента, который днем летает в Москву для беседы с главой Кремля, а вечером обсуждает ситуацию в кабинете Порошенко.

Как сообщал УНИАН, "Схемы" опубликовали расследование о махинациях окружения Порошенко в энергетике.