Внеочередное заседание Совбеза ООН (видео)

17:00, 27 февраля 2015
Политика
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Сегодня, 27 февраля, В 17:00 по киевскому времени состоится внеочередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по поводу ситуации в Украине.

Экстренное заседание Совбеза ООН инициировали Германия и Франция. Члены Совета Безопасности заслушают отчеты представителей ОБСЕ о выполнении минских соглашений. Выступления представителей ОБСЕ с отчетами будут публичными, но их обсуждение будет проходить за закрытыми дверим.

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Трансляция - Первый Национальный.

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