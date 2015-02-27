Внеочередное заседание Совбеза ООН (видео)

Экстренное заседание Совбеза ООН инициировали Германия и Франция. Члены Совета Безопасности заслушают отчеты представителей ОБСЕ о выполнении минских соглашений. Выступления представителей ОБСЕ с отчетами будут публичными, но их обсуждение будет проходить за закрытыми дверим.

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Трансляция - Первый Национальный.