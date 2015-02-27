Совбез ООН за закрытыми дверями обсудит конфликт в Украине

08:28, 27 февраля 2015
Политика
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Совет Безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание по ситуации в Украине, на котором будут обсуждаться вопросы реализации минских соглашений.

REUTERS

Инициаторами экстренного созыва Совбеза ООН выступила Германия и Франция, передает ZN.UA со ссылкой на AFP. На заседании с информацией о конфликте в Украине выступят представители ОБСЕ с отчетами о выполнении минских соглашений.

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Часть выступления представителей ОБСЕ с отчетом будет публично доступна, но сами обсуждения будут проводиться за закрытыми дверями.

Как сообщал УНИАН, 2 марта госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведут встречу в Женеве, на которой обсудят ситуацию в Украине.

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