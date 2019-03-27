Невеста пленного украинца Беспальченко решила выйти за него замуж в московском СИЗО

Российский суд оставил украинских моряков Беспальченко, Костышина, Лисового и Варимеза за решеткой до конца апреля.

Невеста плененного Россией украинского моряка Виктора Беспальченко приехала в Москву на суд, который признал "законным" продление ареста ее избраннику и еще троим украинцам. Пара планирует бракосочетание в апреле.

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Как сообщается в сюжете ТСН, дело моряков ранее сняли с рассмотрения, поскольку решение суда первой инстанции было некачественно переведено на украинский.

Сегодня четверо военнопленных, а именно Беспальченко Виктор, Владислав Костышин, Владимир Лисовой и Владимир Варимез, общались с судьей исключительно через переводчика. Свидетельствовать украинцы отказались, ссылаясь на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных.

Однако российские судьи оставили их за решеткой до конца апреля. Именно на этот месяц, рассказывает невеста Беспальченко Татьяна Шевченко, они с любимым запланировали свадьбу.

"Мы планировали делать свадьбу в апреле. Мы сейчас ждем решения СИЗО. Будет выделено маленькое помещение для росписи. Буду я, будет Виктор, возможно, еще кто-то будет присутствовать", - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 военнослужащих ВМС ВСУ. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных был арестован так называемым «судом» в Крыму, после чего их доставили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 января 2019 года раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово». Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.

С 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.