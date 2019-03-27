Проукраинского кандидата сняли с выборов генсекретаря Совета Европы

Бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и гречанку Дору Бакояннис исключили из перечня кандидатов.

Литовского депутата Андрюса Кубилюса исключили из перечня кандидатов на пост генсека Совета Европы.

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Об этом сообщает ЕвроПравда. В частности говорится, что сегодня комитет министров принял формальное решение, которым направил в ПАСЕ две кандидатуры: хорватку Марию Пейчинович-Бурич и бельгийца Дидье Рейндерса.

Бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и гречанку Дору Бакояннис исключили из перечня кандидатов. Договоренность об этом была достигнута между государствами-членами Совета Европы, подтверждают источники издания. Также литовские медиа со ссылкой на свои источники подтверждают данные, что Кубилюс выбыл из этой гонки.

Данные о выборе только двух подтвердил в Twitter также секретарь СЕ Даниэль Хольтген: "Комитет министров Совета Европы представил на рассмотрение Парламентской ассамблеи две кандидатуры на пост генерального секретаря Совета Европы, которого должны избрать в июне: Марию Пейчинович-Бурич и Дидье Рейндерса".

11 января стало известно, что на пост генерального секретаря СЕ на замену действующему генсеку Турбьерну Ягланду претендуют четверо кандидатов. Это представители Бельгии, Литвы, Греции и Хорватии.

Тогда же было обнародовано заявление заместителя главы МИД Сергея Кислицы, из которого следовало, что украинское правительство поддерживает на выборах главу МИД и вице-премьера Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. Однако заместитель министра подчеркнул также, что окончательный выбор не сделан и будет зависеть от позиции претендентов на эту должность. Вместе с тем, большинство членов украинской делегации в ПАСЕ поддерживали кандидатуру Андрюса Кубилюса.