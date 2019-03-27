Генерал США считает, что Россия может "заблокировать" Одессу

По мнению Ходжеса, самый большой вызов для России – не НАТО, а Китай и исламский экстремизм.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе (в 2014-2017 годах), а ныне глава отдела стратегических исследований Центра анализа европейской политики, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что Россия может заблокировать Одессу.

Об этом он сообщил в интервью DELFI.

«Для НАТО и наших стран-партнеров, как Грузия и Украина, чтобы противостоять тому, что делает Россия, необходимо создать наш собственный A2/AD (Anti Access/ Area Denial) - "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем, которые помогут защитить в первую очередь Румынию и не дать ВМФ России заблокировать, например, Одессу. А это, на мой взгляд, может произойти», - заявил Ходжес.

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Также он напомнил, что в отличие от ситуации на Балтике, члены НАТО ограничены в своих действиях в Черноморском регионе Конвенцией Монтре от 1936 года. Согласное Конвенции, только черноморские государства – Россия, Румыния, Болгария, Грузия, Турция и Украина - имеют возможность проводить полноценные военные корабли в любое время. Нечерноморские государства – США, Великобритания, Германия, Италия и Франция - в этом праве ограничены: только 21 день и только корабли определенного класса и тоннажа».

В то же время, сегодня, по мнению Ходжеса, самый большой вызов для России – не НАТО, а Китай и исламский экстремизм.

"У России гигантская протяженность границ, однако основные военные силы она концентрирует на самом безопасном – западном - участке границы. Это бессмысленно! Я уверен, что рано или поздно это приведет к возобновлению военного противостояния с Китаем. Кроме того, у Москвы нет союзников, по крайне мере, настоящих точно нет", - заявил Ходжес.

Как сообщал УНИАН, ранее Ходжес заявил, что Украине для защиты своих берегов на Черном и Азовском море нужны новые корабли, международная поддержка и грамотная подготовка личного состава флота.