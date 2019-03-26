НАБУ закрыло дела о незаконном обогащении Ляшко и Семочко – СМИ

Дело было закрыто на основании решения Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера Радикальной партии, кандидата в президенты Олега Ляшко.

Об этом сообщает агентство "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Дело было закрыто на основании решения Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Дело в отношении Ляшко расследовалось по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса с марта 2017 года.

Также агентство сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о незаконном обогащении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Дело расследовалось по статье 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение).

Как сообщал УНИАН, 24 апреля, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что САП передала в НАБУ дело в отношении Ляшко по подозрению в возможном незаконном обогащении.

Ранее СМИ писали о приобретении Ляшко дома площадью 550 квадратных метров и двух земельных участков общей площадью 0,6 га стоимостью 15 млн грн в пгт Козин Киевской области.