Луценко: Аваков пообещал уволить того, кто дал приказ разогнать протестующих под НБУ

Это заявление Авакова в эфире программы "Право на власть" передал народный депутат Юрий Луценко, передает ТСН.

"По словам Авакова, он просил меня передать в прямом эфире для всей страны, несанкционированная министром часть киевской милиции пыталась разогнать пикет под НБУ. Аваков просил заверить, что если завтра будут установлены признаки применения силы, тот, кто отдал этот приказ, будет уволен с работы", - сказал Луценко.

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На своей странице в Фейсбук Луценко написал, что будет инициировать Совет коалиции для заслушивания министра МВД о результатах начатого служебного расследования и наказания виновных.

"Эта власть должна последовательно доказывать недопустимость применения силы против людей. И наказывать любого, кто забыл урок Майдана", - написал он.