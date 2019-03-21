Суд продлил арест экс-начальнику Генштаба времен Януковича

Печерский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении срока содержания экс-начальнику Генштаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане под стражей.

Суд до 21 апреля продлил меру пресечения экс-начальнику Генштаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане, подозреваемому в государственной измене.

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Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Печерский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуроров военной прокуратуры о продлении срока содержания Заманы под стражей.

Прокуроры просили суд продлить арест Замане до 25 мая.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля стало известно о задержании Заманы, который занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с 18 февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

Замане было объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

25 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что реформирование структуры Вооруженных сил Украины во время пребывания Заманы в должности начальника Генштаба фактически предусматривало аннексию Крыма и создание так называемой "Новороссии".

В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос утверждал, что Замана в январе-феврале 2014 года проигнорировал данные разведки о подготовке РФ к вооруженному вторжению в Украину.

Сам Замана называет дело против него "заказным и политическим".

26 февраля суд избрал Замане меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта. Адвокаты Заманы подали апелляционную жалобу на это решение суда, однако Киевский апелляционный суд еще не рассмотрел ее.