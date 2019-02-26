Судья удалился для принятия решения по экс-главе Генштаба времен Януковича

В СБУ утверждают, что Владимир Замана посещает своих родителей на Черниговщине, которые, как оказалось в суде, умерли более 20 лет назад.

Судья Пидпалый ушел в совещательную комнату принимать решение относительно меры пресечения подозреваемому в госизмене экс-руководителю Генштаба ВСУ Виктору Замане.

Как передает корреспондент УНИАН, после более 4 часов судебного заседания суд наконец-то удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству прокуроров военной прокуратуры об избрании Владимиру Замане меры пресечения.

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Прокуроры просят суд взять его под стражу на 60 суток, а адвокаты – не применять никакой меры пресечения в связи с безосновательностью подозрения и недоказанностью рисков.

Следует отметить, что адвокаты обратили внимание суда на плохое качество работы следователей СБУ: в материалах подозрения сказано, что Замана посещает своих родителей на Черниговщине, в то время, как подозреваемый заявил, что его родители умерли более 20 лет назад.

Несмотря на то, что решение суда пока неизвестно, во дворе Печерского суда продолжает стоять авто полиции, оборудованное боксом для перевозки задержанных.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 февраля, стало известно о задержании экс-руководителя Генштаба ВСУ (с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014) Заманы.

По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, Замане объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Печерский райсуд избирает ему меру пресечения.