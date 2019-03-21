"Компромисс по истории не обязательный": Вятрович назвал пути примирения Украины с Польшей

Компромисс между Польшей и Украиной в исторических вопросах не обязателен, уверен глава УИНП.

Украина и Польша должны продолжать заниматься активным сотрудничеством по вопросам безопасности, поскольку у них есть общий враг в виде России, с которой полякам грозит столкновение.

Об этом рассказал руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, передает «Обозреватель». Он добавил, что пути примирения должны разрабатывать историки, а не политики.

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"Безусловно, я вижу пути примирения украинцев с поляками. Надо продолжать заниматься вопросами безопасности, чтобы защититься от общего для двух государств врага. Украина уже с ним столкнулась, имею в виду Россию, а Польше только угрожает. Это должно побуждать нас к сотрудничеству. Надо также изучить, что было между украинцами и поляками в прошлом. Этим должны заниматься историки. Единственное, что могут предложить политики, так это то, чтобы народы всегда помнили всех жертв конфликтов и делать все, что от них зависит, чтобы такого больше не повторялось", — сказал он.

Компромисс между Польшей и Украиной в исторических вопросах не обязателен, уверен глава УИНП. Предпочтения соседских народов не должны влиять на оценки личностей разных периодов истории Украины, добавил он.

"Будут некоторые вопросы, относительно которых мы не просто сможем найти компромисс. Например, я сомневаюсь, что восточные или западные соседи Украины будут с уважением относиться, например, к Степану Бандере. Это не означает, что мы не должны относиться с уважением к человеку, который возглавил Украинское освободительное движение и заплатил за это своей жизнью. Нравится кому или нет, но это не должно каким-то образом влиять на наши оценки этой личности или других людей разных периодов истории", — уверен Вятрович.

То, как будут воспринимать другие страны ключевые вопросы национальной идентичности Украины, зависит от ее граждан, сказал глава УИНП. Он уточнил, что украинцы должны консолидироваться во взглядах на свою историю.

"Я считаю, что от нашей готовности отстаивать ключевые вопросы будет зависеть то, насколько быстро это воспримут другие народы. Убежден, что если у украинцев будет консолидированная позиция в тех или иных исторических вопросах, то это приведет к тому, что у других государствах не будет желания повлиять на формирование нашей идентичности. А такие попытки сейчас безусловно есть", — убежден Вятрович.