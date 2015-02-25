Путин не достиг цели внутри Украины, следует ожидать новых действий на Донбассе - Бридлав

Об этом заявил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав на заседании Департамента обороны США.

Читайте такжеНикто не знает реакции Путина, если Запад даст Украине летальное оружие - командующий НАТО

"Я не думаю, что кто-либо из нас может быть уверен, что он (Путин, - ред.) достиг своей цели внутри Украины. И я не верю, что украинские войска могут остановить россиян в Восточной Украине", - сказал Бридлав, пишет Украинская правда.

По словам командующего, Россия серьезно увеличила финансовые вливания в оборонную отрасль, включаю ядерное вооружение.

Генерал также отметил, что "кампания Путина по распространению дезинформации является впечатляющей".

"Мы также видим определенные действия в Молдове, продолжается давление на Грузию, так что там тоже можно ожидать определенных действий", - сказал Бридлав.