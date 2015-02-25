ГПУ не предоставила доказательств, что Ефремов разжигал межнациональную рознь - судья

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обосновании решения Печерского районного суда Киева, которым отказано в удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии Ефремова под стражу.

Обосновывая отказ в удовлетворении ходатайства прокуратуры, следственный судья Оксана Царевич, в частности, отметила, что согласно выводам лингвистической экспертизы, предоставленной стороной обвинения, в высказываниях Ефремова не содержится признаков разжигания межнациональной розни. Также судья отметила, что претензии и критика в адрес властей, которые раздавались со стороны Ефремова, не могут расцениваться как разжигание межнациональной розни, а признаки противопоставления по территориальному признаку также не могут квалифицироваться как именно разжигание межнациональной розни, о чем утверждает в своих материалах прокуратура.

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Следует также отметить, что прокурор, который поддерживал ходатайство, отказался давать любые комментарии по поводу решения суда.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве. Ему объявили подозрение в служебных злоупотреблениях и служебном подлоге.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога. 17 февраля Ефремова после внесения залога отпустили.

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18 февраля Генпрокуратура сообщила Ефремову о подозрении в разжигании межнациональной розни и внесла в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня, 25 февраля, Печерский райсуд Киева избрал Ефремову в деле о разжигании межнациональной розни меру пресечения в виде залога в 60 тыс. грн.