Волкер: между Путиным и Порошенко существует личная вражда

Спецпредставитель США отметил, что Соединенные Штаты не имеют позиций по поддержке того или иного кандидата в президенты Украины.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер заявляет, что между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко существует личная вражда.

Об этом Волкер сказал во время видеобрифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.

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Спецпредставитель США отметил, что Соединенные Штаты не имеют позиции относительно поддержки того или иного кандидата в президенты Украины.

"Мы поддерживаем принципы. Мы поддерживаем принципы прочных демократических институтов, реформы по борьбе с коррупцией и безопасности, а также восстановления Украине ее суверенитета и территориальной целостности. Это то, за что мы выступаем, и мы определенно говорим это всем кандидатам», - отметил Волкер.

«Я думаю, что это правда. По сути, это не только правда, а и то, о чем Россия сама говорила, что она хочет видеть, как Порошенко терпит поражение, и это просто факт. Я думаю, что существует личная вражда между президентом Путиным и президентом Порошенко», - заявил Волкер и добавил, что российский лидер «ожидает перемен» в Украине.

При этом Волкер не уверен, что Россия поддерживает какого-то конкретного кандидата.

В то же время он отметил, что ожидает от любой власти в Украине продолжения пути укрепления демократических институтов, проведения реформ и борьбы с коррупцией.