В Госдепе рассказали, что Украина должна делать для возвращения Крыма
Специальный представитель Государственного департамента США в делах Украины Курт Волкер отмечает, что военного решения для возвращения оккупированного Россией Крыма в состав Украины не существует.
Об этом он сообщил во время видеобрифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.
Читайте также"Они трезвеют": Чубаров рассказал о "кардинальном" изменении настроений жителей Крыма
"Не существует военного решения в смысле возвращения Крыма в состав Украины силой. Это будет в военном отношении катастрофой, это приведет к потере тысяч и тысяч жизней. Это никто не должен рассматривать. Поэтому нельзя возвращать силой", - заявил Волкер.
При этом он сказал, что надо развивать правовые принципы на предмет того, что Крым принадлежит Украине. По его словам, не надо терять связь с населением, и поддерживать развитие крымской культуры.
Также он напомнил, что США, Европейский Союз, НАТО и другие страны не признают аннексию Крыма Россией.
"Это незаконная оккупация и незаконный захват территории. Мы принципиально поддерживаем Украину и настаиваем, чтобы ее территориальная целостность была восстановлена", - добавил Волкер.