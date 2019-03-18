В Госдепе рассказали, что Украина должна делать для возвращения Крыма

Спецпредставитель Госдепа США подчеркнул, что необходимо развивать правовые принципы принадлежности Крыма Украине.

Специальный представитель Государственного департамента США в делах Украины Курт Волкер отмечает, что военного решения для возвращения оккупированного Россией Крыма в состав Украины не существует.

Об этом он сообщил во время видеобрифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.

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"Не существует военного решения в смысле возвращения Крыма в состав Украины силой. Это будет в военном отношении катастрофой, это приведет к потере тысяч и тысяч жизней. Это никто не должен рассматривать. Поэтому нельзя возвращать силой", - заявил Волкер.

При этом он сказал, что надо развивать правовые принципы на предмет того, что Крым принадлежит Украине. По его словам, не надо терять связь с населением, и поддерживать развитие крымской культуры.

Также он напомнил, что США, Европейский Союз, НАТО и другие страны не признают аннексию Крыма Россией.

"Это незаконная оккупация и незаконный захват территории. Мы принципиально поддерживаем Украину и настаиваем, чтобы ее территориальная целостность была восстановлена", - добавил Волкер.