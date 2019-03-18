В Европарламенте покажут фильм "заложники Путина"

После показа состоится дискуссия с участием авторов фильма, украинских правозащитников и родственников украинских моряков.

В Европейском парламенте 19 марта покажут документальный фильм о российско-украинской войне "Заложники Путина".

Об этом говорится в анонсе на странице фильма в Facebook, пишет Европейская правда.

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"Украинские политические узники содержатся в условиях, угрожающих их здоровью, жизни и человеческому достоинству. Многие из них содержатся в долгосрочном изолированном заключении, имеющем разрушительное влияние на их психическое здоровье. Они не имеют доступа к медицинским услугам и лишены всякого общения со своими семьями и внешним миро ", - рассказывают авторы фильма.

После показа состоится дискуссия с участием авторов фильма, украинских правозащитников и родственников украинских моряков.

На прошлой неделе документальный фильм о российско-украинской войне впервые показали в британском парламенте.