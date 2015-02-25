В МВД отобрали 120 инструкторов для новой патрульной службы

Об этом сообщила первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе, передает Апостроф со ссылкой на ВВС.

"Мы набрали примерно 120 инструкторов. Большинство из них преподаватели из частных украинских вузов и эксперты.

По ее словам, украинские преподаватели будут обучать студентов теории (права человека, борьба с коррупцией, предотвращение преступлений), а американские специалисты - тактической подготовке.

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"Тактическая подготовка - это как применять силу, как задерживать правонарушителя, как останавливать машину, как защитить себя и людей. Применение силы - это всегда должно быть самый последний вариант. К этому есть другие инструменты, которые можно использовать, начиная с интонации, структурирования предложений и использование так называемой мягкой силы", - добавила чиновник.

Згуладззе добавила, что первую группу желающих стать патрульными начнут тренировать в середине марта. Обучение продлится примерно три месяца, с 9 утра до 6 вечера. Заявки на обучение подали более 30 тысяч человек.