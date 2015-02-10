Аваков сообщил, что на одно место в патрульной полиции претендует 10 человек

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его данным, всего подали заявки на конкурс 33 тысячи 220 человек, допущены к тестам и первичной проверкие - чуть больше 20 тысяч. При этом основная часть желающих служить в полиции посылала анкеты по электронной почте.

"Анкеты, поданные в последний момент - прорабатываются. На одно место патрульного Киева претендует около 10 человек. Это очень положительно - мы сможем отобрать и обучить лучших патрульных, и, возможно, предложить другим лучшим кандидатам другие возможности в структуре МВД, которое реформируется", - написал Аваков.

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По словам министра, далее на кандидатов ждут тестирования основных навыков, физической подготовки, личностных характеристик и медицинское тестирование.

После тестирований начнутся курсы интенсивной подготовки.

По словам министра, на улицах Киева полицейские выйдут в июне.

Также, Аваков анонсировал, что скоро процесс создания патрульной полиции стартует в Одессе, Харькове и других городах.