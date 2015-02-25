Пайетт: боевики на Донбассе являются продолжением российских вооруженных сил

Об этом в своем "Твиттере" написал посол США в Украине Джеффри Пайетт, передает радио "Свобода". "В августе Россия укрепила свой контроль над боевиками, устранив проблемных вожаков, которые отказались выполнять приказы", - пишет дипломат.

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"Вооруженные силы России создали в восточной Украине мощную командную структуру - от российских генералов, которые контролируют военные действия, до младших офицеров. Российский персонал осуществляет связь, сбор разведданных, оперативное руководство, а также корректировки артогня. Российские военные принимали участие в недавних нападениях на Углегорск и Дебальцево", -подчеркивает посол США в Украине.

Российский персонал осуществляет связь, сбор разведданных, оперативное руководство, а также корректировки артвогню. - Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) February 25, 2015