Пайетт: боевики на Донбассе являются продолжением российских вооруженных сил

09:51, 25 февраля 2015
Политика
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Боевики на востоке Украины фактически являются продолжением российских вооруженных сил и инструментом государственной мощи России.

REUTERS

Об этом в своем "Твиттере" написал посол США в Украине Джеффри Пайетт, передает радио "Свобода". "В августе Россия укрепила свой контроль над боевиками, устранив проблемных вожаков, которые отказались выполнять приказы", - пишет дипломат.

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"Вооруженные силы России создали в восточной Украине мощную командную структуру - от российских генералов, которые контролируют военные действия, до младших офицеров. Российский персонал осуществляет связь, сбор разведданных, оперативное руководство, а также корректировки артогня. Российские военные принимали участие в недавних нападениях на Углегорск и Дебальцево", -подчеркивает посол США в Украине.

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