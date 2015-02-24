"Нормандская четверка" в Париже обсуждает выполнение Минских договоренностей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

"Павел Климкин намерен проинформировать своих коллег о нарушении этих договоренностей со стороны террористов и российских вооруженных сил», - отметил он.

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В то же время, по его словам, Украина ожидает, что «эта встреча даст возможность согласовать конкретные шаги, которые позволят обеспечить незамедлительное прекращение огня и начало отвода тяжелого вооружения, а также завершение обмена заложниками и задержанными по согласованному принципу "всех на всех".

Кроме того, отметил Перебийнис, Климкин намерен проинформировать на этой встрече о видении Украиной формата и мандата развертывания на Донбассе международной миссии по поддержанию мира.

Как сообщал УНИАН, в Париже продолжаются переговоры министров иностранных дел Украины Павла Климкина, Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, Франции Лорана Фабиуса и РФ Сергея Лаврова по ситуации на востоке Украины.