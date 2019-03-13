"МИД РФ лукавит": экс-советник Горбачева назвал виновных в крахе "дружбы" Украины и России

Он отметил, что, оказывая поддержку террористам и принимая решение об аннексии Крыма, российское руководство, российские политики, парламент и президент нарушили это соглашение.

Договор о дружбе и сотрудничестве был нарушен именно российской стороной.

Об этом в интервью изданию «Обозреватель» заявил российский ученый-историк, советник экс-президента Советского Союза Михаила Горбачева Виктор Мироненко.

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«Я твердо придерживаюсь того, что договоры должны соблюдаться - рacta sunt servanda. Это - основополагающий принцип гражданского и международного права. Старое доброе политическое правило, без соблюдения которого международные отношения просто невозможны. Но в данном случае я думаю, что российский МИД лукавит. Потому что, как это не объясняй, в том числе какими-то пока не осуществленными намерениями Украины, по факту соглашения были нарушены с российской стороны. Для этого не нужно вникать в Договор – достаточно открыть первые страницы, и вы увидите, что одно из его основных положений гарантирует территориальную целостность, неприкосновенность территорий и границ одной из договаривающихся сторон», – сказал Мироненко.

Он отметил, что, оказывая поддержку террористам и принимая решение об аннексии Крыма, российское руководство, российские политики, парламент и президент нарушили это соглашение.

«Поэтому я считаю, не на Украине лежит главная ответственность и вина за то, что этот Договор, который, на мой взгляд, имеет колоссальное, судьбоносное значение для обеих стран – и для России, и для Украины, прекращает свое действие. Этот Договор был в первую очередь разрушен неправильной, с моей точки зрения, глубоко ошибочной политикой в отношении Украины», – добавил Мироненко.