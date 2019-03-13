В Кабмине объяснили, почему было важно не разрывать досрочно договор о "дружбе" с РФ

Договор продолжит действовать до 31 марта 2019 года.

Украина досрочно не разрывала договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, чтобы иметь возможность использовать методы дипломатического давления и легальных исков к стране-агрессору.

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Об этом рассказала вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Прямой".

"Я вам скажу, почему мы его (договор - ред.) досрочно не расторгали, и почему было важно уйти сейчас по этой процедурое Потому что мы за это время смогли воспользоваться возможностями полностью подать судебные иски против Российской Федерации, и дальше можем это делать на основе тех нарушений договора, которые Россия совершила, кстати, включительно до 31 марта 2019 года, ввиду того, что соглашение до того момента еще считается действующим. И это означает, что нами все эти нарушения – и незаконная аннексия, и вторжение на восток Украины, и эта атака и агрессия в Черноморско-Азовском регионе, в Керченском проливе, – все эти вещи являются задокументированными и являются основаниями для того, чтобы мы могли судиться с Российской Федерацией", - рассказала она.