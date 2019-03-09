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Послы Испании, Бельгии и Британии прочитали стихи Шевченко к юбилею поэта (видео)

15:14, 09 марта 2019
Политика
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Сегодня 205 лет со дня рождения Тараса Шевченко / фото УНИАН

К 205-й годовщине со дня рождения известного украинского поэта Тараса Шевченко его стихи прочитали послы Испании, Бельгии и Великобритании в Украине.

Дипломаты прочитали любимые стихи украинского поэта на своих родных языках в студии телеканала UATV.

К инициативе присоединились послы Дании, Литвы, Франции, Словакии, Швеции, Бельгии, Канады и Ирана, которые также читали стихи Шевченко на своих языках.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинцы отмечают День рождения знаменитого классика украинской поэзии – уроженца Черкасской области Тараса Григорьевича Шевченко.

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Теги: #Тарас Шевченко