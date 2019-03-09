Послы Испании, Бельгии и Британии прочитали стихи Шевченко к юбилею поэта (видео)
15:14, 09 марта 2019Политика
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Дипломаты читали стихи Шевченко на своих языках.
Сегодня 205 лет со дня рождения Тараса Шевченко / фото УНИАН
К 205-й годовщине со дня рождения известного украинского поэта Тараса Шевченко его стихи прочитали послы Испании, Бельгии и Великобритании в Украине.
Дипломаты прочитали любимые стихи украинского поэта на своих родных языках в студии телеканала UATV.
К инициативе присоединились послы Дании, Литвы, Франции, Словакии, Швеции, Бельгии, Канады и Ирана, которые также читали стихи Шевченко на своих языках.
Как сообщал УНИАН, сегодня украинцы отмечают День рождения знаменитого классика украинской поэзии – уроженца Черкасской области Тараса Григорьевича Шевченко.
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