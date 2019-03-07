В МинВОТ раскрыли подробности санкций против "наблюдателей" на выборах Путина в Крыму

Этим людям будет запрещен въезд в Украину. Также будут заблокированы их активы и изъято имущество, если оно есть на территории Украины.

Кабинет министров Украины подготовил пакет санкций против иностранцев, которые были задействованы в качестве наблюдателей на нелегитимных выборах президента России в оккупированном Крыму.

Подробности данного решения раскрыл заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает «Обозреватель».

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На вопрос, кто именно попал под санкции со стороны Украины, Тука ответил: "Фамилии называть пока не могу, а насчет стран – это Германия, Франция, Швеция, Израиль, США, Кипр, Испания, Италия, Финляндия, Сербия, Норвегия и Великобритания".

Чиновник уточнил, что окончательное решение о наложении санкций принимает Совет безопасности и обороны Украины, а правительство лишь выносит свои предложения на рассмотрение СНБО.

По его мнению, позитивное решение относительно санкций может быть принято на ближайшем заседании СНБО: "Не вижу никакого смысла тянуть с этим вопросом. Все соответствующие данные на этих персон уже собраны, поэтому не вижу смысла в любой задержке".

Санкции, которые предлагается ввести, заключаются в том, что этим людям будет запрещен въезд в Украину. Также будут заблокированы их активы и изъято имущество, если оно есть на территории Украины.

Тука добавил, что его министерство подготовило еще один пакет санкционных предложений, который сейчас рассматривается правительством. Но он не смог сказать, когда именно будет принято решение по нему.

Заместитель министра объяснил алгоритм наложения санкций: "Сначала определенные ведомства готовят свои предложения, затем на заседании правительства эти позиции рассматриваются. Если они одобряются, то принимается решение и выносится на заседание Совбеза. После этого президент подписывает соответствующий указ".