Украина готовит санкции против граждан из 13 стран, которые «наблюдали» за выборами Путина в Крыму

В России и аннексированном ею Крыму 18 марта 2018 года состоялось голосование на выборах президента.

В правительстве Украины подготовили список санкций, в который вошли граждане 13 стран, которые выступили "наблюдателями» на незаконно проведенных выборах президента России в 2018 году в аннексированном Крыму.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш.

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«Сегодня по предложению МВОТ еще одно важное решение принято правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму. Мы подготовили список санкций, куда попали граждане 13 стран, которые были «наблюдателями» на незаконно проведенных выборах президента России в Крыму», – говорится в сообщении.

Точного перечня он не привел.

Сегодня по предложению МТОТ еще одно важное решение принято Правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму.Мы подготовили санкционный список,куда попали граждане 13 стран,которые были"наблюдателями"на незаконно проведенных выборах президента РФ в Крыму — Вадим Черныш (@vadym_chernysh) March 6, 2019

В России и аннексированном ею Крыму 18 марта 2018 года состоялось голосование на выборах президента. Официальный Киев, а также ряд международных организаций и многие страны мира не признают выборов, которые Россия провела на полуострове.

Президент Украины Петр Порошенко назвал «ничтожными» и такими, что не имеют правовых последствий», результаты этого голосования.