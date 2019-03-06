Россия может устраивать диверсии и саботаж вблизи передовой на Донбассе - Генштаб ВСУ

По словам Муженко, в Вооруженных силах принимаются меры по недопущению подобных сценариев.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия может устраивать диверсии и саботаж вблизи передовой на Донбассе и в глубоком тылу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Муженко сказал на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

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«Мы не исключаем возможности проведения актов прямого действия в форме диверсий и саботажа вблизи передовой и даже в глубоком тылу», - подчеркнул он.

По словам Муженко, в ВСУ принимаются меры по недопущению подобных сценариев. «Одновременно мы рассчитываем на профессионализм отечественных спецслужб, Национальной полиции, а также на патриотизм наших граждан», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия готовит ударные соединения для вторжения в Украину с трех направлений.