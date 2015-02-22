Евродепутат назвала «глупостью» встречу немецких левых с боевиками на Донбассе

Депутат Европарламента от Германии, сопредседатель фракции «Партии зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс осудила действия депутатов Бундестага от «Партии левых» Андрея Гунко и Вольфганга Герке, посетивших оккупированный Донецк и встретились с главарем боевиков Александром Захарченко.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции Хармс назвала действия немецких депутатов «глупостью».

«Партия левых» совершает глупость, поскольку настоящая партия «левых» должна была бы быть солидарна с Евромайданом. Последовательная левая социальная партия должна выступать против клептократов, против олигархизма. Представители левых партий в так называемой Донецкой народной республике – это просто абсурд. Быть солидарным с Путиным, с так сказать, князем войны, - это ошибка», - сказала Хармс.

По ее мнению, немецкие депутаты должны были оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса через международные волонтерские организации.

«Если бы они действительно хотели помочь этим людям, они должны были делать это с помощью таких международных организаций, как Красный Крест или Врачи без границ. Если кто-то поддерживает такую систему на Донбассе, которая опять ввела наказание смертной казнью, такого депутата нельзя воспринимать как такого, кто хочет мира», - подчеркнула Хармс.

Читайте такжеЕвродепутат уверена, что Западная Европа должна лучше знать историю УкраиныКак известно, на этой неделе депутаты немецкого парламента от «Левой партии» Андрей Гунко и Вольфганг Герке, а также депутат-коммунист Госдумы России от Ростовской области Владимир Бессонов посетили Донецкую область. Депутаты заявили, что целью визита была передача гуманитарной помощи для больниц на Донбассе. Депутаты также встретились с главарем сепаратистов Захарченко.

Посольство Украины в Германии направило ноту протеста немецкому правительству из-за визита депутатов на Донбасс.