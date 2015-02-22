Евродепутат уверена, что Западная Европа должна лучше знать историю Украины

Некоторые западноевропейские страны считают, что поставки летального оружия Украине не будет способствовать соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время пресс-конференции сказала депутат Европарламента от Германии, сопредседатель фракции «Партии зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс.

По ее словам, тема поставки в Украину летального оружия в первую очередь обсуждается в США, «но даже у США нет полного единства относительно того, как помочь». Хармс подчеркнула, что среди европейских стран поставки оружия больше всего поддерживают Польша и балтийские страны.

«Поставки оружия в Европе очень активно поддерживают Польша и балтийские страны. Во многих других странах поставки оружия рассматривается как еще один фактор, что режим прекращения огня не будет соблюден», - сказала Хармс, при этом отметив, что ЕС снял запрет на поставки оружия Украине и каждая страна самостоятельно может решать этот вопрос.

Говоря о причинах этого, Хармс выразила сожаление, что в странах Западной Европы мало знают об истории Украины. По ее мнению, поддерживают предоставление Украине летального оружия те страны, которые знают больше об истории Украины до 1991 года.

Читайте такжеВ ЕС 23 февраля обсудят вопросы оказания гуманитарной помощи Украине «К сожалению, есть довольно незначительные знания, касающиеся истории Восточной Европы, роли Советского Союза. Очень мало Западная Европа знает об истории так называемой «земли крови». Немногие знают о роли Советского Союза в разрушительных процессах в Восточной Европе. Не все европейцы понимают, что люди в Восточной Европе отстаивают идеи свободы, демократии, идеи Европейского Союза. Кто не знает историю Украины до 1991 года, кто не знает историю Украины с 1991 года, тот не понимает, что это уже третья попытка восстать против советского прошлого. Но это хорошо понимают люди в балтийских странах, Польше, венгры, которые не симпатизируют президенту Орбану, они понимают, почему украинцы отстаивают это», - отметила она.

Хармс выразила убеждение, что Европе нужные новые учебники по истории, где больше внимания будет уделяться Украине. «Я думаю, что мы сейчас требуем, в первую очередь, новые общие европейские книги. Изменения к лучшему происходили там, где люди понимали историю», - сказала она.