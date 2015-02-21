Лидеры ЕС должны определиться относительно дальнейших санкций против России - евродепутат

Минские договоренности направлены на сохранение Донбасса в составе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время пресс-конференции сказала депутат Европарламента от Германии, сопредседатель фракции «Партии зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс.

«И первые, и вторые Минские договоренности больше направлены на то, чтобы заморозить конфликт. Но компромиссы все равно направлены на то, чтобы оставить Донбасс в составе Украины», - подчеркнула она.

Хармс положительно оценила попытку найти решение конфликта во время переговоров в «нормандском формате» при участии лидеров Украины, России, Германии и Франции. При этом она отметила, что странам Евросоюза довольно трудно формулировать общее мнение и реакцию на действия России в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеВ Европарламенте состоятся консультации относительно миротворцев на Донбассе «Можно спорить о том, был ли этот формат правильным, был ли он неправильным. Более важным является то, что была такая попытка вместе достичь того, чтобы российская сторона более ответственно вела себя в этом конфликте на Донбассе», - сказала Хармс, признав факт споров относительно эффективности «нормандского формата» переговоров.

«Я считаю, что этот шаг был правильным, и что господин Порошенко был прав, когда он попытался на минских переговорах достичь режима прекращения огня», - подчеркнула депутат.

По мнению Хармс, лидеры Евросоюза «должны определиться относительно дальнейших санкций».