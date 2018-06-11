Торговец войной

Приятным бонусом за реальную постепенную интеграцию РФ в глобальное сообщество была покупка преимущественно странами Запада российских углеводородов. Россия постепенно скатывалась к модели сырьевой колонии стран «Большой восьмерки», но имела доступ к самым передовым мировым технологиям и рынкам капитала. Все были всем довольны. Даже жители самой России, которые добровольно пошли на негласный пакт с Путиным «свободы в обмен на сытую жизнь».

Вероятно, определенный сбой в поведении российского руководства произошел в период 2006 – 2008 годов, а может быть даже с момента успеха Оранжевой революции в Украине. Формально демонстрируя старое поведение и все больше коррумпируя Запад, особенно европейские элиты, крайние правые и левые партии, журналистов и разнообразных экспертов, российское руководство решило пойти ва-банк, сломать старую международную систему баланса сил и интересов и установить новую на своих условиях. Показательно, что реальным руководством России можно считать некоего «коллективного Путина» - российский Совет национальной безопасности. Все люди, входящие в него определяют ключевые решения в РФ как минимум последние 10 лет. Не случайно, перед любым важным ходом в Украине или мире Путин собирает совещание Совбеза РФ.

Тестом на западную реакцию слома существующего миропорядка стала война в Грузии в 2008 году. Слабость позиции США и Европы, которые крайне быстро вернулись к сотрудничеству с Россией в стиле «бизнес-как-всегда», стало четким сигналом для Путина готовить и запускать агрессию против Украины. Триггером к запуску стал срыв подписания соглашения об Ассоциации с ЕС и Революция Достоинства. Но Россия стартовала ранее запланированного срока на 1-2 года и начала допускать ошибку за ошибкой, оказавшись ныне в глубокой, собственноручно вырытой волчьей яме.

Таким образом, Путин торгуя российской стабильностью и предсказуемостью, нефтью и газом, лесом и редкоземельными металлами мог практически безгранично оставаться у власти в России, а мировые элиты не сильно бы этому препятствовали. Но пошла жесткая игра без правил, где конфликт практически сразу же вышел на глобальный уровень. Теперь США и ЕС не реагировать не могут. Оставить ситуацию в нынешнем виде они тоже не могут, поскольку мировая система безопасности, экономических и политических отношений практически разрушена. Если в течение 2015-2016 годов не создать новую систему мир может свалиться в непредсказуемый хаос с неизвестными последствиями. И причиной этого всего стал Путин. Всемирная история запомнит этого человека как могильщика ялтинского мироустройства и причину появления в 21 веке новых правил глобального сосуществования.

Пока же – Путин стал главным торговцем войной в мире. Это единственный и самый ликвидный товар, который втридорога покупают и Меркель, и Олланд, и Обама и все другие мировые политики и лидеры. Имея огромное количество современного и не очень вооружения (это один из немногих товаров, которые качественно производятся в России), а также достаточно большой человеческий ресурс, полностью обработанный высокодейственной пропагандистской машиной, Путин пытается получить максимальные прибыли от своей торговли войной. Любопытно, что полностью изолировать его от мира нельзя, поскольку должен быть хоть какой-то переговорный процесс с Кремлем на предмет торга войны и мира (хотя Россия очень часто нарушает договоренности).

Нынешний Путин напоминает велосипедиста, который упадет, если остановится. Поле для торга войной (даже с Западом) у Путина имеется достаточное. Кроме прямой агрессии против Украины, Кремль может запустить гибридную войну в Молдове, замораживая на неопределенное время евроинтеграцию Молдовы с ЕС. Еще одной очень вероятной целью Путина может стать Южный Кавказ, где вовсю идет подготовка процесса транспортировки каспийского газа в Евросоюз по трубопроводу ТАР-TANAP. Для замедления отказа Европы от российского газа, Москве просто необходимо блокировать реализацию данного проекта. Самый простой способ – «разморозка» конфликта между Арменией и Азербайджаном. Интересно, как в данном случае поведет себя Турция, пытающаяся максимально воспользоваться нынешней российской изоляцией, и в то же время играющей роль основного союзника Азербайджана?

Не исключена торговля Путиным войной и миром даже с нынешним политическим руководством Грузии, а также Беларуси и Казахстана.

Вполне резонно опасение относительно России и со стороны государств Балтии. Ведь в своей торговли войной у Путина есть козырь, который парализует волю многих западных государств – шантаж ядерной войной.

Что тогда можно сделать для нейтрализации торговца войной Путина? Ответ прост – не покупать его товар. Запустить гонку вооружений – она и так, по-любому, будет происходить в мире с нарастающей нестабильностью. Потенциальным участникам гибридной войны с Россией (все вышеперечисленные государства в первую очередь) необходимо максимально усилить все виды обычных вооружений, сделать ставку на высокотехнологическое оружие и перейти к готовности отражать агрессию России во всех сферах. Украине, выступающей в роли основного сдерживающего игрока Путина и его режима, Западу следует оказать максимально быструю и оперативную помощь не только летальными вооружениями, но и инструкторами для быстрого повышения боеспособности украинской армии. Каждый новый день повышает для международного сообщества цену войны и мира, которыми торгует Путин.

Если Россия в ближайшее время не будет остановлена в Украине, то торговля войной очень быстро распространиться и на другие европейские регионы.

На фоне Путина как торговца войной, вырастет значительный общественный запрос на глобальных лидеров-миротворцев. Самыми эффективными и популярными среди них будут те, кто уже сейчас принимает реальное участие в останове экспорта войны, столь выгодной не только одному Путину…

Роман Рукомеда, политический эксперт