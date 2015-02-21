Суд запретил одесскую организацию «Молодежное единство» из-за сепаратизма

Как сообщили УНИАН в суде, 20 февраля состоялось рассмотрение дела о запрете и прекращении деятельности организации «Молодежное единство». С иском в суд обратилась Регистрационная служба Одесского городского управления юстиции. Третьим лицом на стороне истца, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, выступила прокуратура Одесской области.

«В открытом судебном заседании стороны поддержали исковые требования, мотивируя их тем, что лидер указанного объединения осуществлял публичные призывы к изменениям территории или государственной границы Украины и формы государственного устройства», - сказали в суде. Кроме того, как отметили в суде, общественной организацией проводились мероприятия и распространялись печатные материалы сепаратистского толка, которые содержали высказывания, направленные на разжигание национальной вражды. Приговором Шевченковского районного суда Киева лидер ОО «Молодежное единство» признан виновным по ч. ч. 1, 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и утверждено соглашение о признании вины.

В суде добавили, что представитель ответчика в заседание не явился. Учитывая вышесказанное, суд постановил удовлетворить административный иск Регистрационной службы Одесского городского управления юстиции.

Как сообщал УНИАН, лидера радикальной организации «Молодежное единство» и координатора организации «Народная альтернатива» Антона Давидченко задержали в Одессе 17 марта 2014 года. 18 марта в центре города его сторонники установили возле здания областного управления СБУ палатки для проведения бессрочной акции протеста, которая была прекращена спустя несколько дней.

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Давидченко было объявлено о подозрении в совершении преступления по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Шевченковский районный суд Киева приговорил Давидченко к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. В частности, в решении суда сказано, что Давидченко, на основании ст.76 УК Украины обязан не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, сообщать уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, работы и учебы, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительной инспекции.

В ноябре на официальном сайте МВД появилась ориентировка на Давидченко как на лицо, скрывающееся от органов государственной власти. Датой исчезновения значится 30 октября.