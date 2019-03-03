Архиепископ Климент собирался ехать к политзаключенному Грибу, чтобы его исповедовать и причастить – адвокат

Задержанный российскими силовиками в оккупированном Крыму архиепископ Климент собирался ехать к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, чтобы его исповедовать и причастить.

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Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в Facebook.

«Климента сняли с автобуса. Сначала держали 5 часов в одном отделе полиции, якобы он украл церковное облачение. Теперь перевезли в другое и хотят вменить нецензурную брань в общественном месте», - отметил он.‬

В свою очередь адвокат архиепископа Эмиль Курбединов написал на своей станице в Facebook, что Климент благодарит всех за поддержку и просит молитв за всех политзаключённых.

«Сейчас ожидаем тех, кто составил рапорта о якобы «неподобном поведении преосвещенного». Матерился на рынке вокзала. Указанная статья предполагает административный арест!» - сообщил защитник.

«Архиепископ благодарит всех за поддержку и просит молитв за всех политзаключённых!» - добавил Курбединов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, на автовокзале во временно оккупированном Симферополе задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента. Его повезли в центральный райотдел полиции в городе.