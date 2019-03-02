"Русский мир" на Донбассе потерпел поражение - Порошенко

Порошенко отметил, что люди с оккупированных территорий говорят, что у "русского мира" будущего точно нет и мы это видим воочию".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что идеология так называемого «русского мира» на Донбассе потерпела поражение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко со ссылкой на общественное мнение жителей временно оккупированных территорий Донбасса сообщил во время заседания Совета регионального развития Одесской области.

«Вчера я был в Мариуполе, до Мариуполя мы выехали на «передок», перед Сартаной, очень близко к вражеским позициям, которые вычисляются сотнями метров, стоят подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады из Николаева», - сказал президент.

По словам Порошенко, военные 79-й десантно-штурмовой бригады героически выполняют свои боевые задачи, и благодаря их усилиям резко сократилось количество обстрелов.

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Кроме того, президент отметил, что отношение к украинским воинам местных жителей Донбасса стало намного лучше.

«Я спрашиваю, как относятся жители сел, что поблизости, (военные ВСУ - УНИАН) говорят - намного лучше. Когда есть дисциплина, когда они видят в солдатах и воинах защитника, отношение к ним чрезвычайно положительное», - отметил глава государства.

«Фактически «русский мир» потерпел поражение, потому что для того, чтобы увидеть впечатление - надо просто съездить в Мариуполь, который сейчас имеет ресурсов на 3,4 млрд гривен, его бюджет увеличился в 7 раз по сравнению с 2014 годом», - заявил он.

По словам Порошенко, люди с оккупированных территорий говорят, что «у «русского мира» будущего точно нет, и мы это видим своими глазами».