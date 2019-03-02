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"Русский мир" на Донбассе потерпел поражение - Порошенко

21:30, 02 марта 2019
Политика
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Президент отметил, что отношение к украинских воинов среди местных жителей Донбасса стало гораздо лучше / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко со ссылкой на общественное мнение жителей временно оккупированных территорий Донбасса сообщил во время заседания Совета регионального развития Одесской области.

«Вчера я был в Мариуполе, до Мариуполя мы выехали на «передок», перед Сартаной, очень близко к вражеским позициям, которые вычисляются сотнями метров, стоят подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады из Николаева», - сказал президент.

По словам Порошенко, военные 79-й десантно-штурмовой бригады героически выполняют свои боевые задачи, и благодаря их усилиям резко сократилось количество обстрелов.

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Кроме того, президент отметил, что отношение к украинским воинам местных жителей Донбасса стало намного лучше.

«Я спрашиваю, как относятся жители сел, что поблизости, (военные ВСУ - УНИАН) говорят - намного лучше. Когда есть дисциплина, когда они видят в солдатах и воинах защитника, отношение к ним чрезвычайно положительное», - отметил глава государства.

«Фактически «русский мир» потерпел поражение, потому что для того, чтобы увидеть впечатление - надо просто съездить в Мариуполь, который сейчас имеет ресурсов на 3,4 млрд гривен, его бюджет увеличился в 7 раз по сравнению с 2014 годом», - заявил он.

По словам Порошенко, люди с оккупированных территорий говорят, что «у «русского мира» будущего точно нет, и мы это видим своими глазами».

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Теги: #Донбас#Петр Порошенко