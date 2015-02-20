Вето России в ООН относительно миротворцев на Донбассе можно преодолеть - посол Украины

Украинская сторона начала консультации в секретариате Организации Объединенных Наций (ООН) по механизму приглашения миротворцев на Донбасс.

Об этом в пятницу, 20 февраля, в эфире "Голоса Америки" рассказал постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, передает Gordonua.com.

"С самого утра мы начали консультации тут, в секретариате ООН, и с нашими партнерами по разработке тактики, как выполнить это решение Совета безопасности и обороны Украины. От нас сегодня до конца дня будут внесены предложения руководству относительно тактических шагов. Я думаю, что у нас есть несколько аргументов в пользу того, что мы сможем продвигаться с этой инициативой в ООН", – заявил он.

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Он подчеркнул, что в основном все делегации, с которыми он проводит встречи, поддерживают решение СНБО о приглашении миротворческой миссии.

"Они понимают, что Минские соглашения оказались под угрозой в связи с невыполнением и российской стороной, и подписантами из Луганска и Донецка. И для того, чтобы спасти эти Минские договоренности, нужны усилия извне. Такими усилиями могут быть международные миротворческие силы", – подчеркнул Сергеев.

Вместе с тем он сказал, что вето России в ООН относительно миротворцев можно преодолеть.

"Это сигнал Москве – остановиться, опомниться и вернуться к тому, о чем договаривались. Россия теряет к себе доверие. Здесь, в ООН, все понимают, что подпись России под документом стоит столько же, сколько бумага, на которой она ставится. Мы понимаем, что может быть блокировка. Но есть другие тактические шаги, как обойти право вето. Я не буду о них говорить, но они есть", – сказал Сергеев и уточнил, что Россию могут признать стороной конфликта.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля СНБО одобрил приглашение на Донбасс миротворческого контингента ООН и ЕС. В ответ спикер Госдумы Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Минские договоренности не предусматривают приглашения миротворцев.