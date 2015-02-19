Порошенко предложил ЕС направить миссию военных экспертов на Донбасс

Об этом речь шла во время телефонного разговора президента Петр Порошенко и президента Европейского Совета Дональда Туска, сообщает пресс-служба главы государства.

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Также Петр Порошенко и Дональд Туск обсудили ситуацию на Донбассе и состояние реализации минских договоренностей. Президент Украины отметил, что уничтожение города Дебальцево боевиками и продолжение артиллерийских обстрелов, в частности в районах донецкого аэропорта, Первомайска, Мариуполя и Горловки, не свидетельствуют о постоянном прекращении огня, а затем о готовности сторон последовательно выполнять минские договоренности. Президент Украины сообщил, что для содействия выполнению этих договоренностей, СНБО приняло решение обратиться в Совет Безопасности ООН и Совета ЕС направить в Украину миротворческий контингент.

Собеседники обсудили возможные пути реагирования на ситуацию и возможность введения дальнейших ограничительных мер в отношении России со стороны Евросоюза.

Президент Европейского Совета подтвердил, что он принял приглашение президента Украины посетить Киев в воскресенье 22 февраля для участия в Марше Достоинства, где собеседники продолжат диалог относительно дальнейших действий, подчеркивается в сообщении.