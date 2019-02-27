Депутаты Луцкого горсовета просят Раду начать процедуру импичмента Порошенко

Инициатором проекта решения стал депутат от фракции ВО "Батькивщина" Андрей Козюра.

Депутаты Луцкого городского совета приняли обращение к Верховной Раде Украины о начале процедуры импичмента президента Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы Луцкого городского совета, обращение было принято сегодня, 27 февраля, во время сессии.

За принятие этого решения проголосовали 30 депутатов, трое воздержались (всего в Луцком горсовете 42 депутата).

Инициатором проекта решения стал депутат от фракции ВО «Батькивщина» Андрей Козюра.

В документе говорится о том, что недавно в программе «Наши деньги с Денисом Бигусом» журналисты обнародовали информацию о злоупотреблениях, хищениях и коррупции в «Укроборонпроме».

«Президент и его окружение контрабандно завозили в Украину некачественные запасные части из Российской Федерации, с «откатами» и по завышенным в 2-4 раза ценам. Эти испорченные запчасти поставляли для украинских оборонных заводов и устанавливали на украинскую военную технику. Этим подрывалась обороноспособность страны, разрушались примененные против Российской Федерации санкции, и главное, что во главе этой пирамиды стоял действующий президент Петр Порошенко. Торговлей на крови под прикрытием патриотических лозунгов глава государства зарабатывал миллиарды гривен на горе нашего народа и уничтожал Украину», - отмечается в документе.

Также депутаты Луцкого горсовета обратились в парламент относительно безотлагательного создания Временной следственной комиссии ВР, в состав которой включить специального антикоррупционного прокурора и специальных следователей, для проверки фактов, изложенных в указанном журналистском расследовании и дать объективную правовую оценку и начать процедуру импичмента.

Кроме того, депутаты просят Национальное антикоррупционное бюро Украины, Министерство внутренних дел Украины, Государственное бюро расследований Украины безотлагательно внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по фактам, обнародованным в журналистском материале и провести все необходимые действия по расследованию указанных преступлений.

В обращении предлагается до 31 марта 2019 года разработать, представить на рассмотрение и принять Закон Украины «О импичменте президента Украины».

Как сообщал УНИАН, 26 февраля лидер фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что «Батькивщина» начинает процедуру импичмента президента.

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По ее словам, основанием для импичмента является то, что президент и лица из его окружения якобы контрабандно, по завышенным ценам завозили из РФ в Украину некачественные запчасти к военной технике.

Также Тимошенко заявила, что все фракции, кроме фракции «Блок Петра Порошенко», не против создания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию информации о возможных закупок в РФ контрабандным путем запчастей к военной технике. Тимошенко добавила, что вскоре будет подготовлен проект постановления о создании такой ВСК ВР.

Расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе, обнародовал 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигуслм».

В соответствии с Регламентом ВРУ, основанием для инициирования вопроса об устранении президента с поста и образования специальной временной следственной комиссии является письменное представление об этом, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава ВР, подписи которых не отзываются (об этом говорится в ст. 171 Регламента ВРУ - УНИАН).

Во фракции «БПП» заявляют, что в настоящее время в законодательстве Украины не прописана процедура отстранения президента от должности в порядке импичмента, поэтому провести ее даже при наличии оснований, невозможно.