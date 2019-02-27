У Путина прокомментировали скандал в украинской оборонке и причастность РФ

При этом пресс-секретарь российского президента попросил рассказать детали это скандала.

В Кремле назвали «абсурдом» возможности поставки из России контрабандой запчастей для военной техники Вооруженных сил Украины, поскольку продукция двойного назначения находится под специальным контролем.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН известно ли ему о скандале в Украине в связи с контрабандными поставками запчастей из России для украинской военной техники и могли ли, по его мнению, такие поставки осуществляться.

«Я честно не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты в Украине не работают и мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию, к нашему сожалению, поэтому я не в курсе деталей этого скандала, но звучит достаточно абсурдно», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что считает «абсурдной» информацию о поставке контрабандой запчастей из России.

«Звучит достаточно абсурдно, но не могу ничего сказать однозначно, потому что не располагаю информацией», - сказал он.

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При этом он попросил рассказать детали это скандала.

На уточняющий вопрос УНИАН, могла из России поставляться контрабандой продукция двойного назначения, на чем, согласно журналистского расследования зарабатывало окружение президента Украины, Песков сказал: «Нет, весь оборот продукции двойного назначения находится под специальным контролем. Этот специальный контроль осуществляется с целью предотвращения неконтролируемых передвижений этой продукции, этого специального имущества».

Он повторил, что не располагает деталями этой истории.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким способом группа якобы получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».